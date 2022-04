Rostock

In diesen Tagen eine Feier selbst nur im kleineren Kreis zu planen und durchzuführen – das wird nicht selten zum Geduldsspiel. Denn immer wieder häufen sich aus Krankheitsgründen die kurzfristigen Absagen. Selbst das Aufsplitten der Gästeschar in Grüppchen geht schief. Nach mehreren vergeblichen Versuchen und viel Aufwand ist die Gefahr dann groß, dass man als Einladender resigniert.

Statt nun einfach alles ausfallen zu lassen, heißt die Devise: Verschieben auf den Sommer. Termin-Roulette – in den vergangenen Jahren ausgiebig geübt – wird in Perfektion gehandhabt. Eine Endlosschleife droht. Um diese zu vermeiden, praktiziert man in meinem großen Freundeskreis nun öfter aktive Treffen im Freien. Per Auto, Rad oder auf Schusters Rappen wird ein reizvoller Treffpunkt etwa an der Küste oder im Binnenland angepeilt. Bleibt zu hoffen, dass die aktuell lausig kalten Temperaturen zügig kräftigen Frühlingshochs weichen. Sonst werden Glühwein & Co. als Notreserve in den Rucksäcken nicht verschwinden.

Von Volker Penne