Die allgegenwärtige Corona-Pandemie bringt ja so einiges mit sich, unter anderem neue Begriffe. So kannte ich schon lange das Wort „Selbstständiger“ für jemanden, der sein eigener Chef ist – schließlich war ich auch selbst mal einer. Dabei wurde früher nicht unterschieden, ob man dabei alleine war oder noch Mitarbeiter hatte. Seit Corona heißen Einzelkämpfer im Beruf jedoch „Solo-Selbstständige“.

Oder diese Dinger in Supermärkten: Haben Sie vor Corona schon mal das Wort „ Spuckschutz“ gehört? Das hätte man doch höchstens im Lama-Gehege im Zoo erwartet.

Und dann das Herunterfahren des öffentlichen Lebens, das abwechselnd als „Lockdown“ oder „Shutdown“ bezeichnet wird. In den letzten Tagen habe ich immer wieder gehört, wie Leute im Fernsehen beide Begriffe mischen, so wird daraus ein „Shotdown“, was im Englischen so viel wie „abgeschossen“ heißt. Das wäre auch ein Begriff für das Coronavirus, der mir liegen würde: Schießt das blöde Ding endlich ab!

Von Axel Büssem