Rostock

Wohl denen, die ihre Sommerreifen noch nicht aufgezogen haben – es soll tatsächlich noch einmal kurz schneien. Dabei stehen doch alle Zeichen schon auf zwei- statt vierrädrige Abenteuer. Wer es als Frühlingsstarter noch nicht getan hat, denkt vielleicht gerade daran, sein Fahrrad fit zu machen. Den Chrom zu polieren, die Fahrradkette zu überprüfen, Gangschaltung, Bremsen testen. Selbst ist die Frau oder der Mann, allerdings nur mit dem richtigen Werkzeug.

Ohne die passenden Hilfsmittel wird es in der Tat schwer, wenn das Rad mehr braucht als nur ein bisschen frische Luft in den Reifen. Schon mal was von einem Kettennieter oder einem Ritzel gehört? Wer sich nicht damit auseinandersetzen und sein Zweirad nicht auseinander bauen möchte, reserviert sich am besten jetzt schon einen Termin bei einem Spezialisten. Denn die Saison geht los, auch wenn Petrus gerade noch einmal Schnee niesen muss. Also, nicht verzagen und den Microfaserlappen schwingen – polieren geht immer, auch ohne Werkzeug.

Von Anja von Semenow