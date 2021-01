Rostock

Der Corona-Lockdown bietet Zeit, um endlich mal einige Sachen loszuwerden. Da bieten sich Kleinanzeigen im Internet an. Also beispielsweise einfach Bauchtrainer, Pflanze und Bild auf Leinwand einstellen und sofort erhält man unzählige Antworten. „Isch habe dicken Bauch wegen Corona, ist Bauchtrainer noch zu haben, dann holt ihn meine Frau?“, fragt ein Interessent am Telefon. Klaro. Ich lege ihn schon mal an die Tür.

Die Pflanze wird abgeholt und das Bild hat auch schon eine Interessentin. Dann kommt die Bauchtrainer-Frau, die leider fast kein Deutsch spricht und völlig entgeistert auf das Fitness-Gerät schaut. Also lege ich mich auf den Boden und zeige gleich mal ein paar Übungen. „Bild?“ fragt sie. „Jaja, das ist der von dem Bild“, sage ich. Sprachlos schaut sie mich an: „Ich dachte, ist anders.“ Weg ist sie. Komisch.

Als ich auf mein Handy schaue, weiß ich warum. „Komme später, um Bauchtrainer abzuholen“, steht da. Mist, falsche Interessentin. Die wollte wirklich das Bild. Das erklärt einiges. Naja, was soll’s. Dann schalte ich halt eine neue Anzeige – aber beim nächsten Mal behalte ich besser den Überblick.

Von Stefanie Büssing