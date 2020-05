Den eigenen Kaffeebecher kann man derzeit zu Hause lassen. Die Mitarbeiter von Bäckereien und Co. dürfen ihn aus Hygienegründen nicht annehmen. Also gibt’s wieder die Einwegbecher. So entsteht Müll, wohin man schaut. Doch es geht noch schlimmer, wie OZ-Autorin Maria Baumgärtel feststellen musste.