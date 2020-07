Seit 10. Juli dürfen sich in Mecklenburg-Vorpommern wieder Gruppen jeder Größe treffen. Das hat nicht nur Vorteile. Gerade an lauen Sommerabenden treffen sich derzeit Hunderte an den Stränden – und das mit Körperkontakt und ohne Maske. Die OZ-Reporterin fordert deshalb eine Rückkehr des Kontaktverbotes.