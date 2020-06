Guthabenkarte und Job-Portal: Jungunternehmer aus MV stehen in Startlöchern

Rostock/Greifswald

Eine Guthabenkarte für die Lieblingsgeschäfte aus der Region und eine Plattform, die bietet was Studenten wollen – das sind die besten Ideen vom MVpreneur Day. Das Event für Unternehmertum im Norden fand dieses Jahr ausschließlich online statt. Das große Highlight: die Start-up Pitches.

Innerhalb von sechzig Sekunden müssen die kreativen Köpfe die Zuschauer von ihrem Produkt überzeugen. Fünfzehn Teilnehmer reichten interessante Geschäftsideen ein. Über einen Stream wurden die Pitch-Videos live abgespielt. Diese können auch auf der Website www.mvpreneurday.de noch einmal angeschaut werden.

Am Ende werden zwei Preise vergeben. Zu den glücklichen Siegern gehören Schüler Emil Rugenstein mit der „MV Card” von der Christophorusschule in Rostock und die Studenten Sophia Hammer und Christian Berger mit der Idee „Nova Innovationscampus” von der Uni Greifswald. Fokus beider Ideen war unter anderem auch: die Bindung zur Region.

„MV Card” - die Guthabenkarte zum Aufladen

Großer Sieg für den Elftklässler Emil Rugenstein mit seinem Team von der Christophorusschule in Rostock. Mit der „MV Card” pitchte er um den Preis – der Auftritt überzeugte. Die Idee der fünf Schüler: “Ob im Kletterpark oder beim Bäcker nebenan, die Guthabenkarte soll man bei allen teilnehmenden Geschäften in MV einlösen können”, erläutert der 17-Jährige. Motto: „Mehr Regionalität in einer globalisierten Welt”. Auch der Fortschritt der Digitalisierung in MV sei den Schülern ein wichtiges Anliegen, ergänzt Teammitglied Paul Deiß (18).

Das ist nicht die erste innovative Idee der ambitionierten Schüler. Anfang April haben sie bereits die Gutscheinplattform „Kopf über Wasser” ins Leben gerufen. Um regionalen Unternehmen durch die Corona-Krise zu helfen, hätten sie schon 20 000 Euro gesammelt. Dieses Projekt brachte die Schüler unter anderem auf die „MV Card”. „Unser Konzept soll den kleinen Unternehmen auch nach der Corona-Krise noch zu Gute kommen”, betont Rugenstein.

Deshalb biete die „MV Card“ für Arbeitgeber noch einen besonderen Vorteil: Diese sollen einen bestimmten Betrag steuerfrei als Boni für ihre Mitarbeiter aufladen. Auch die lokalen Unternehmen sollen so aktiv von der Karte profitieren. Im Pitch-Video preist Rugenstein: Mit der „MV Card“ sei es „vorbei mit den unendlich hohen Steuersätzen einer Gehaltserhöhung”.

Gewinn kam überraschend

Der Gewinn kam für die junge Leute überraschend: „Wir haben nicht damit gerechnet, das war surreal“, schildert der 18-jährige Szymon Nastaly begeistert. “Damit haben wir jetzt auch eine Verhandlungsposition”, freut sich Rugenstein. Der Antenne-MV-Medienpreis im Wert von 5000 Euro ermöglicht den Gewinnern einen Werbespot beim Preisgeber. Um diesen nutzen zu können, werde jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet die „MV Card” zu realisieren. Wie schon für das Projekt “Kopf über Wasser” haben die Schüler bereits eine eigene Website auf die Beine gestellt.

Auf der Internetseite www.mv-card.com können sich Interessierte bereits registrieren. Die dafür nötigen Programmierkenntnisse haben sich die Schüler in ihrer Freizeit selber beigebracht. Rugenstein appelliert an die Betriebe aus der Region: „Alle lokalen Händler laden wir ein, Teil unseres Projekts zu werden. Denn nur so schaffen wir es, das Solidaritätsgefühl in ganz MV zu stärken.”

Sieg für den „Nova Innovationscampus”

Der diesjährige Pitch-Award ging an die Greifswalder Studenten Sophia Hammer und Christian Berger, sowie sechs weitere Teammitglieder für das Projekt „Nova Innovationscampus“. Das Publikum stimmte online für seinen Favoriten: Die Internetplattform „Nova“, auf der Studierende, Unternehmen und Universität regional miteinander vernetzt werden. Hauptsächlich sollen Hochschüler so Jobmöglichkeiten in ihrer Nähe finden.

Doch die Plattform kann noch mehr –passende Praktika finden oder Stipendien anzeigen. Auch örtliche Veranstaltungen und Workshops bietet der Nova Innovationscampus. „Wir haben gemerkt, dass auch studentische Vereine Probleme damit haben, Zuwachs zu finden”“, erläutert Hammer. Daraus entsprang der Plan mit dem Ziel – eine Lösung für alle zu bieten.

Das erweiterte Team des studentischen Projekts „Nova“ beim Innovationscampus im November 2019 Quelle: Team Nova

Der Sieg kam überraschend. „Das war dann eine Stimmung wie bei der Fußball-WM”, sagt Hammer begeistert. Seit 2018 arbeitet das Team bereits an der Idee. „Wir haben damals zu viert ein Konzept entwickelt und die Uni hat uns vertraut”, erinnert sich Hammer. Für die Realisierung und Weiterentwicklung fließe neben dem Studium viel Zeit in das Projekt. „Aber das macht uns wahnsinnig viel Spaß”, so Berger.

Die Studenten der Uni Greifswald sind froh, dass ihr Projekt „so toll unterstützt” werde, berichtet der Mitgründer. „Das war super entscheidend für uns”. Ebenfalls wichtig für Entrepreneure sei aber auch: „Immer weitermachen”.

Zur Frage, was sie von anderen Job-Portalen unterscheidet, antwortet Berger: „Es gibt kein Angebot, welches Studenten und Akademikern alles in einem bietet”. Außerdem sei Nova einfach konzipiert: Einzig und allein die Angabe des Studienganges reicht aus, um passende Ergebnisse zu finden. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro des Ecovis Pitch-Awards werde in die Weiterentwicklung und Verbesserung des Projekts fließen.

Bisher läuft das studentische Projekt unter den Fittichen des ZFF (Zentrum für Forschungsförderung und Transfer) der Uni Greifswald. Für die nahe Zukunft ist auch die Unternehmensgründung geplant. Doch vorerst kümmern sich die beiden Initiatoren darum, ihre Masterarbeit zu schreiben. Hammer im Bereich Psychologie und Berger in der Organisationskommunikation.

