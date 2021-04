HC Empor eröffnet „Denkfabrik“ für Jugendliche

Schmarl

In der Fiete-Reder-Sporthalle in Marienehe wurde die neue „Denkfabrik“ des HC Empor eröffnet. „Damit ermöglichen wir unseren Jugendspielern vor oder nach dem Training, Schulaufgaben in ruhiger Atmosphäre direkt am Trainingsort erledigen zu können“, erklärt Empor-Vorstandsvorsitzender Tobias Woitendorf. Unterstützt wurde das Projekt durch ein Crowdfunding der OstseeSparkasse Rostock (Ospa) und der Plattform „99 Funken“. Knapp 27 000 Euro kamen laut Internetseite bei dem Spendenaufruf zusammen. 11 000 Euro davon steuerte die Ospa bei. „Wir sind stolz, so viele Privatpersonen und Unternehmer erreicht haben zu können“, sagt Ospa-Vorstandsmitglied Karsten Pannwitt, der übrigens selbst einmal als aktiver Spieler im Handballtor stand, bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeit.

Die „Denkfabrik“

Der neue Clubraum für die Jugendspieler der F- bis A-Junioren des HC Empor soll in erster Linie die schulischen Leistungen des Nachwuchses fördern. „Oft haben die Kids zwei Stunden Leerlauf zwischen Schulschluss und Trainingsbeginn“, erklärt Joseph Herbst, Assistent der Empor Geschäftsführung. Da sie ohnehin Hausaufgaben machen müssen, wäre es praktisch, am Trainingsort gleich die Möglichkeit zu haben. Herbst sagt, das Angebot hole „viele Kinder von der Straße weg“ und lasse sie „buchstäblich nicht im Regen stehen“. Es biete ihnen eine attraktive Aufenthaltsmöglichkeit, eine gute Atmosphäre, Rückzug und die Chance zum Austausch, auch bei Schulaufgaben.

Der neue Hort für den Handballnachwuchs sei aber nicht nur zum Lernen und für Schulaufgaben da. Auch eine Playstation stehe zur Verfügung. Für Teamsitzungen können Tische und Stühle umfunktioniert werden. Eine große Leinwand macht Filmabende und Workshops möglich. „Es geht um schulische Leistungen, aber auch um eine entspannte Freizeitatmosphäre“, so Woitendorf. Ziel sei auch die „Stärkung des Teamgeists“ in der „Empor-Familie“. Nicht zuletzt soll das Angebot die Attraktivität des Handballstandortes Rostock als Leistungszentrum steigern.

Fachliche Unterstützung

Die fachliche und pädagogische Betreuung solle in Zukunft durch das Rostocker Institut Lernen und Leben (ILL) bereitgestellt werden. Auf diese Kooperation, so der zweite Geschäftsführer des Instituts Marko Grunert, sei man besonders stolz. „Wir sind begeistert von der Strategie, Sport mit Bildung und Wissensvermittlung zu kombinieren“, sagt Grunert. Die Auszubildenden des Instituts werden Erfahrungen in der Empor-Denkfabrik sammeln und die jungen Sportler beim Lernen unterstützen.

„Schule geht immer vor“

Sander Saß aus der B-Jugend besucht die zehnte Klasse in der Christophorusschule (CJD) Rostock. Der Schüler findet das Angebot gerade für Teamkollegen, die nicht in der Nähe der Sporthalle wohnen, super. „Schule geht immer vor“, sagt Sander. Wer zu schlechte Leistungen auf der Schulbank zeige, werde für den Leistungssport nicht freigestellt. „Schule und Sport müssen schon zusammen funktionieren“, weiß auch Paul aus der zwölften Klasse des CJD. Beide besuchen dort Sportlerklassen. Da sei es normal, auch mal eine Woche oder einige Tage für den Handballsport im Klassenzimmer zu fehlen. Dass sie nun ihre Fehlstunden leichter kompensieren und den Leistungssport mit der Schule besser vereinbaren können, mache die Nachwuchssportler froh.

Das sei auch der Gedanke der Initiative. Es gehe nicht darum, Schüler auch noch in ihrer Freizeit unter schulischen Druck zu setzen. „Vielmehr geht es um ein gutes Zusammenspiel. Um die Vereinbarkeit“, so Woitendorf. Im Leistungssport sei das so üblich. Am Standort Rostock wolle man ein Aushängeschild für das ganze Land werden. Der HC Empor ist deutschlandweit der erste Verein, der diese Art Hort für Nachwuchsspieler installiert hat. Ob das Modell an anderen Standort übernommen wird, werde sich zeigen. Trotz Corona können die ersten Kids unter Hygienevorschriften und nach regelmäßigen Antigen-Tests in den nächsten Wochen die neue „Denkfabrik“ nutzen. „Und für den baufälligen Nachbarraum lassen wir uns auch noch etwas einfallen“, kündigt Woitendorf an.

Von Lea-Marie Kenzler