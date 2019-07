Rostock

Seit sieben Jahren ist Susanne Winnacker Rektorin der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) Rostock. Am Mittwoch kündigte sie an, die Hochschule in diesem Herbst, ein Jahr vor dem Ende ihrer zweiten Amtszeit im Oktober 2020, zu verlassen. Sie wird stellvertretende Intendantin am Schauspielhaus Bochum.

„HMT-Rektorin ist der schönste Beruf der Welt – aber nicht für immer“

„Das kam für mich auch etwas überraschend“, sagt Winnacker im OZ-Gespräch. Zu weiteren Details wolle sie sich nicht äußern. Die Stelle sei „eine wunderschöne neue Herausforderung.“ Dass sie sich zu dem Schritt entschied, habe mit verschiedenen Faktoren zu tun. „Ich finde, Rektorin der HMT zu sein, ist der schönste Beruf der Welt – aber nicht für immer“, so Winnacker. „Ich möchte neue Erfahrungen sammeln und weiterhin lernen.“ Zudem sei es gut, „etwas für sich abzuschließen mit dem Gefühl, gemeinsam viel erreicht zu haben.“

Nach sieben Jahren HMT zieht Winnacker eine positive Bilanz: „Es war für mich eine schöne und produktive Zeit, auch wenn der Anfang holprig war.“ 2012 hatte sie Rektor Christfried Göckeritz nach acht Jahren abgelöst. „Dass jemand von außen kommt und dann noch vom Theater und nicht von der Musik, war zu Beginn für alle ein ungewohntes Gefühl“, sagt Winnacker. Man habe sich erst „zusammenraufen“ müssen. Dennoch sei es wichtig gewesen, die Strukturen der HMT transparenter zu machen und mehr Menschen an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. „Alles so umzustrukturieren, hat etwas gedauert. Aber es hat sich bewährt“, betont Winnacker.

„Gemeinsam haben wir viel erreicht“

Gemeinsam habe man viel erreicht. Dazu gehöre, dass der Neubau genehmigt worden sei und der Bau spätestens im kommenden Jahr beginnen könne. Zudem sei es gelungen, 15 neue Stellen zu schaffen. Zudem habe man die Vergütung der Lehrbeauftragten erhöhen können. „Trotzdem haben wir noch nicht für jedes Fach, das wir anbieten, eine Professur. Deswegen muss dieser Prozess weitergehen“, mahnt Winnacker. Für die Zukunft sei zudem eine gewisse Konstanz an der Spitze des Bildungsministeriums wichtig, damit an der Hochschule verlässliche Strukturen gebildet werden können. „Ich wünsche mir, dass mal jemand so lange bleibt, dass er oder sie wirklich in den Stoff einsteigen kann und das auch tut und sich für die Hochschule engagiert.“

Winnackers Leben ist geprägt vom Theater, sei es Theorie, Praxis oder Lehre: Die im niedersächsischen Neuenhaus geborene Winnacker studierte zunächst Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte in Marburg sowie Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Anschließend arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main, wo sie zusammen mit Hans-Thies Lehmann einen neuen Studiengang ins Leben rief. Dort promovierte sie 1994. Sie realisierte zahlreiche Projekte in Frankfurt und als freie Dramaturgin in der ganzen Republik. Winnacker war Cheflektorin in der Abteilung Theater und Medien des S.-Fischer-Verlages und ist Herausgeberin und Autorin zahlreicher theaterwissenschaftlicher Veröffentlichungen. Theaterpraxis sammelte sie unter anderem als Leitungsmitglied bei „DasArts Amsterdam“ einer Akademie für experimentelles Theater und Musik und als Organisatorin von verschiedenen Theaterfestivals – 2004 hatte sie unter anderem die Gesamtleitung des Theaterfestivals „Welt in Basel“ inne. Zudem war sie sechs Jahre stellvertretende Intendantin am Deutschen Nationaltheater Weimar.

An der HMT läuft die Suche nach einem Nachfolger

Nun wechselt sie von der Lehre wieder in die Praxis. „Ich werde bestimmt auch weiterhin unterrichten. Das ist etwas, woran ich glaube“, sagt Winnacker. „Aber ich denke, dass man am besten ist, wenn man das, was man lehrt, auch selbst tut.“

An der HMT läuft inzwischen die Suche nach einem Nachfolger. Über mögliche Kandidaten wolle man sich vorab nicht äußern. Seit Montag sei die Stelle offiziell ausgeschrieben. „Die Ausschreibung war sowieso geplant, weil sie immer ein Jahr vorher erfolgt“, sagt Angelika Thönes, Sprecherin der HMT. Am 1. Oktober 2012 war Winnacker zur Rektorin der HMT gewählt worden. Zum 1. Oktober 2016 wurde sie für eine zweite Amtszeit bestätigt. Da diese nun früher endet, als geplant, soll es zunächst eine vorübergehende Leitung geben. Spätestens Anfang Februar wird es laut Thönes eine Entscheidung darüber geben, wer die Nachfolge antritt. „Dann muss man schauen, ab wann der oder die Kandidat/-in verfügbar ist. Wir hoffen natürlich auf einen möglichst schnellen Übergang.“

Stefanie Büssing