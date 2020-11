Rostock

Das Rektorat der Hochschule für Musik und Theater Rostock ( HMT) stellt sich neu auf. Das Konzil wählte auf Vorschlag des Senats Prof. Dr. Friederike Wißmann zur Prorektorin für Studium, Forschung und Lehre sowie Martin Rieck zum Prorektor für künstlerische Praxis und internationale Beziehungen. Die Musikwissenschaftlerin und der Gesangsdozent lösen Prof. Dagmar Gatz und Prof. Marc Letzig ab, die ihre Ämter seit acht beziehungsweise dreieinhalb Jahren ausüben.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt der Rektor Reinhard Schäfertöns über die Wahl. Ausdrücklich dankt er Prof. Gatz und Prof. Letzig, „die entscheidend dazu beigetragen haben, mir meinen Anfang hier an der HMT leicht zu machen“.

Anzeige

Lesen Sie auch: Nachwuchs-Singer-Songwriterin Nora aus Rostock will in MV durchstarten

Rektorat : Rektor, Kanzler und zwei Prorektoren

Friederike Wißmann erhielt 2019 den Ruf auf die Professur für Musikwissenschaft an die Rostocker Hochschule als Nachfolgerin von Prof. Hartmut Möller. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Kulturgeschichte der Musik und wissenschaftliche Editionen. Sie ist Mitherausgeberin des Wagnerspectrums. Martin Rieck unterrichtet seit 2017 an der HMT das Fach Gesang, betreut die Stipendienvergabe und engagiert sich als Konzilsmitglied.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dem Rektorat der Hochschule gehören der Rektor, der Kanzler und zwei Prorektoren an. Prof. Dr. Reinhard Schäfertöns ist am 1. September 2020 als neuer Rektor angetreten. Die Neubesetzung des Amts des Rektors sieht eine Neuwahl der Prorektoren vor, die in der Konzilssitzung am Mittwoch mit großer Mehrheit erfolgte. Die vierjährige Amtszeit der neuen Prorektorin und des neuen Prorektors beginnt mit ihrer Bestellung durch den Rektor.

Lesen Sie auch

Von OZ