HMT Rostock mietet neue Räume für Pop- und Weltmusiker

An der Jägerbäk 4 – das ist nun eine weitere Adresse, an der die Hochschule für Musik und Theater zu finden ist. Die HMT ist über die Jahre gewachsen, natürlich sind die historischen Räumlichkeiten weiterhin die erste Adresse: Beim St.-Katharinenstift 8. Aber es gibt noch andere HMT-Standorte.

Der Grund: In der HMT fehlt es an Platz für die Ausbildung in der Pop- und Weltmusikabteilung, das gilt auch für Büros für die Lehrenden und die Verwaltung. Bislang waren es Räume in der Neubrandenburger Straße, die für Bandproben genutzt wurden. Inzwischen konnte die Raumnot der Pop- und Weltmusikabteilung gelöst werden. Im April und Mai 2020 wurden die neuen Proben- und Bandräume an der Jägerbäk bezogen. Sie werden für fünf Jahre bis Dezember 2024 gemietet und bieten eine Nutzungsfläche von 220 Quadratmetern. Zwei Flügel und Instrumente haben dort Platz gefunden. So werden die neuen HMT-Räumlichkeiten Teil eines Gebiets, in dem Musik schon eine Rolle spielt. Auch die Rock- & Pop Schule hat unweit ihren Sitz, die Kulturbühne Moya hat in der Nähe ebenfalls ihren Standort.

Der Umzug war absolut notwendig. „Mit den langfristigen Anmietungen der neuen Räumlichkeiten und der Auslagerung der Büros haben wir Unterrichts- und Übungsräume im HMT-Bestandsgebäude zurückgewonnen, die wir dringend benötigen“, sagt der amtierende HMT-Rektor Oliver Krämer. Aber es gibt in der HMT große Erweiterungspläne. Ein geplanter Neubau auf dem Gelände der Hochschule soll die Lösung der Platzprobleme werden. Geplant und bereits in Auftrag gegeben ist ein Erweiterungsbau, der als U-Form den Katharinensaal umschließen soll. Dieser Neubau soll eine Probebühne, Unterrichts-, Übungs-, Probe- und Arbeitsräume enthalten, dazu eine größere Mensa mit Außenbereich als Dachterrasse. Der Plan: Im Wintersemester 2022/23 soll der viergeschossige Komplex mit einer Fläche von 3300 Quadratmetern fertiggestellt sein. Für die Finanzierung dieses Projekts hat das Land Mecklenburg-Vorpommern Mittel in Höhe von 15 Millionen Euro bewilligt. Geplant haben das Projekt die Architekten Knoche BDA aus Leipzig.

So ist die Anmietung des Ausweichquartiers An der Jägerbäk 4 lediglich als Übergangslösung geplant. Die Raumnot an der HMT betrifft übrigens auch Büros für die Lehrenden und für die Verwaltung. Den Lehrenden steht inzwischen mehr Platz für die Vorbereitungen in der Lehre und für Forschung und Wissenschaft zur Verfügung. Die Büros des Instituts für Musikwissenschaft und Musikpädagogik wurden in eine Büroetage in der Grubenstraße 20 verlegt, die gegenüber dem HMT-Hauptgebäude gemietet wurde.

Die Corona-Krise ist in der HMT noch zu spüren. Derweil findet dort wieder Präsenzunterricht statt. Es herrscht aber noch nicht Normalbetrieb, es gibt keine öffentlichen Veranstaltungen. „Auch die Mensa bleibt noch geschlossen“, sagt HMT-Pressesprecherin Angelika Thönes. Am 1. September ist der Amtsantritt des neuen HMT-Rektors Reinhard Schäfertöns geplant, der im Januar gewählt wurde.

Von Thorsten Czarkowski