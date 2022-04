Hackerangriff bei Nordex: IT-Systeme vorsorglich abgeschaltet

Rostock

Die Nordex Group, mit Sitz in Rostock und Hamburg, ist Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Die IT-Sicherheit des Windkraftanlagenbauers hat den Angriff am Donnerstag festgestellt. Das teilte das Unternehmen am Samstag mit.

Da die Nordex Group die Störung selbst frühzeitig bemerkte, konnten schnell Gegenmaßnahmen, entsprechend geltender Krisen-Protokolle eingeleitet werden. Demnach wurden vorsorglich „IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet“, so Nordex.

Auswirkungen noch unklar

Umgehend wurde ein Krisenteam eingerichtet. Dieses arbeite mit internen und externen Sicherheitsexperten daran, die Störung so gering wie möglich zu halten. Außerdem sollen die Auswirkungen des Angriffs minimiert werden und mögliche Folgen bewertet werden.

Nach Angaben von Nordex können Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder, wie Lieferanten, können von der Abschaltung der IT-Systeme betroffen sein. Die Website des Unternehmens befindet sich am Sonntagnachmittag in Wartungsarbeiten. Ob das ebenfalls auf den Hackerangriff zurückzuführen und wie groß das genaue Ausmaß des Angriffes ist, ist derzeit noch unklar.

Das Unternehmen beschäftigt rund 8500 Mitarbeitende. Anfang des Jahres kündigte Nordex an den Produktionsstandort Rostock bis Juni zu schließen. Damit verbunden sei der Abbau von rund 600 Arbeitsplätzen.

Von OZ