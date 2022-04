Rostock

In Sachen Autokauf ist Rostock eine der Top-Adressen in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Fachzeitschrift Autobild und des Onlineportals Statista. Demnach erhalten gleich mehrere Händler der Hansestadt Bestnoten.

Vier Autohäuser auf der Bestenliste kommen aus Rostock

Von 38 000 Unternehmen deutschlandweit haben es die 1000 besten Händler mit Bewertungen zwischen 1,0 und 2,6 ins Autobild-Ranking geschafft. Lediglich 20 Autohäuser aus MV schafften es auf die Bestenliste, darunter vier aus Rostock.

Autozentrum in der Rostocker Südstadt schafft Note 1,2

Das Autozentrum in der Rostocker Südstadt (Ford) hat die Note 1,2 und damit Platz 2 im Bundesland erreicht. Auf den vierten Platz in MV hat es das Autohaus Plath geschafft – Note 1,4. Bester Händler bei den teureren Marken ist das BMW-Autohaus Wigger in Rostock mit der Note 1,7. Für das Autohaus Brüggemann gab es die Note 2,4.

Zweimal Note 1,0 in MV

Bundesweit wurde nur 25-mal die Note 1,0 vergeben – zweimal davon in Mecklenburg-Vorpommern. Eine glatte 1,0 und damit den Titel „Beste Autohändler in MV“ erreichten die Auto Partner GmbH in Bad Doberan (Mazda und Nissan) und das Autohaus Multhaup in Waren (Peugeot und Citroen).

An der Umfrage zu Deutschlands beliebtesten Autohändlern nahmen 12 000 Kunden teil, die sich in den zurückliegenden drei Jahren ein Auto gekauft hatten. Sie haben die Händler in den Kategorien Beratung, Angebot, Preis und Gesamteindruck bewertet. Außerdem wurden 20 000 Händler eingeladen, ihre Kollegen online zu bewerten, darunter die 6000 umsatzstärksten Betriebe sowie die 1000 Händler, die im Vorjahr ausgezeichnet worden waren. Zudem konnten alle Autohändler über autobild.de an der Umfrage teilnehmen. Der Titel „Beste Autohändler Deutschlands“ wird seit acht Jahren vergeben.

Von Antje Bernstein