Händler in MV wegen Corona-Chaos verärgert: „Versteht kein Mensch mehr!“

Rostock/Bad Doberan

Acht Uhr. Jetzt aber los. Ab zum Bäcker, Brötchen holen. Da steht man in Elmenhorst fünf Minuten mit Maske in der Schlange. Dann gibt es Frühstück. Neun Uhr. Rossmann in der Rostocker Fußgängerzone öffnet. Schnell noch After Shave und Duschbad und um 9.30 Uhr im Edeka Bratwürstchen für den Grillabend in Family holen – dafür braucht’s nur eine Maske und Abstand.

Um 10 Uhr öffnen die Schnelltestcenter in der Fußgängerzone. Das geht flott. Wartezeit wie beim Bäcker, Stäbchen in die Nase, Viertelstunde innere Einkehr im Freien und zack: Negativ. Jetzt kann ich auch Schuhe und Klamotten shoppen. Wer sich online angemeldet hat, ist ganz schnell durch. Vor Ort kann man sich aber auch einloggen.

Organisation oder Spontanität notwendig

Wer shoppen möchte in Corona-Zeiten, sollte organisiert sein oder sich spontan auf veränderte Lebenssituationen einlassen können. Denn nichts ist, wie es scheint oder gar sein sollte. Nanu Nana in der Rostocker Kröpi hat um 9 Uhr geöffnet. Um elf Uhr ist wieder dicht, da kein Kunde kam. Im Wellensteyn Harbour Couture am Kröpeliner Tor Center hat sich bis 13 Uhr ein Kunde gezeigt. „Aber der hat nur geguckt“, sagt die lustige Verkäuferin, die am Eingang lehnt.

Ob bis 18 Uhr geöffnet bleibt? „Keine Ahnung!“ Gegenüber unterhalten sich bei Vero Moden drei Verkäuferinnen am Tresen. Kunden? Fehlanzeige. „Aber es waren schon Frauen hier und haben auch was gekauft“, sagt eine junge Frau. Bei Hunkemöller Dessous stehen zwei Verkäuferinnen und eine Kundin im Laden. „Ein paar wenige haben schon was gekauft. Besser als nix“, sagt die junge Frau hinter der Kasse. Dessous braucht’s im Lockdown offenbar.

Straßenmusik – aber nur ohne Menschenmassen

Am Uniplatz haben sich drei Straßenmusiker mit Gitarren aufgebaut, spielen Rock ’n’ Roll von Buddy Holly bis Elvis. Dürft ihr das? „Keine Ahnung“, sagt der Sänger. Es werde wohl geduldet, so lange sich keine Menschenmassen bilden. „Aber bitte keine Fotos. Wir wollen keine schlafenden Hunde wecken.“

Bettina (45) aus Rostock: „Das tu’ ich mir nicht an. Da bestell’ ich lieber im Internet.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Samstag Mittag trifft man in der Kröpi zwischen Uniplatz und KTC 60 Menschen an. Fast so viele – also 43 – stehen zur selben Zeit beim Baumarkt am Schutower Kreuz an den Kassen. Gezieltes Einkaufen im Baumarkt oder Supermarkt mag gehen, Shopping als Event funktioniert eher nicht. Das sagt auch Bettina (45) aus Rostock, die aus dem Rostocker Hof kommt. Sie war kurz bei Rossmann und hat sich noch ein Eis gegönnt: „Dafür braucht man keinen Test. Wenn ich ’ne halbe Stunde anstehen muss, damit ich Schuhe kaufen kann – das tu ich mir nicht an. Da bestell’ ich die lieber im Internet.“ In der Mittagszeit ist die Schlange vor dem blauen Test-Container deutlich länger. Halbe Stunde Wartezeit.

Andreas Höppner (42), Inhaber des Rostocker Schuhgeschäfts „Höppner: „Wir haben am Samstag in sieben Filialen nicht mal zehn Paar Schuhe verkauft. Das funktioniert so nicht!“ Quelle: Ove Arscholl

Durcheinander ist für Händler Katastrophe

Für Händler ist dieses Durcheinander die blanke Katastrophe. Andreas Höppner (42) vom Schuhhaus in der Kröpi sagt: „Das funktioniert so nicht. Wir haben heute in all unseren sieben Filialen zusammen nicht mal zehn paar Schuhe verkauft. Die Kunden tun sich das nicht an.“ Höppner demonstriert mal wieder gemeinsam mit anderen Händlern am Kröpeliner Tor gegen die Ungleichbehandlung im Handel. Die Stimmung ist gereizt. Diane Nikolaus (51), Geschäftsführerin des Rostocker Modehauses, sagt: „Den Blumenladen, den Buchladen, den Baumarkt, den Edeka darf ich ohne Test betreten. Aber Textil- und Schuhgeschäfte nicht. Das macht keinen Sinn und das versteht kein Mensch.“

Gähnende Leere: Rostocks Fußgängerzone am Samstag Nachmittag. Nur wenige Menschen schlendern die Kröpi entlang. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Auswirkungen sieht man im Ostseepark in Sievershagen vor den Toren Rostocks. 25 Prozent der mehr als 70 Geschäfte sind dicht. New Yorker, Nanu Nana, McPaper, Douglas, Engbers, TUI – Schotten runter. Es macht keinen Sinn zu öffnen. Anfang der nächsten Woche werden weitere Geschäfte schließen. Gegenüber bei McDonalds ist das Restaurant zu. Der McDrive hat geöffnet – die Autos stehen bis zur Zufahrtsstraße. Wartezeit für den Big Mac 30 Minuten.

Hunderte Menschen im Supermarkt

In Bad Doberan am Handelspark sieht man das Durcheinander auf engstem Raum. Für den Einkauf bei Ernsting’s braucht man einen negativen Schnelltest und eine Anmeldung. Da niemand im Laden ist, lässt die freundliche Verkäuferin einen auch ohne Anmeldung rein. 30 Meter entfernt beim Edeka Supermarkt braucht man nur eine Maske und muss auf Abstand achten. Das wird auch kontrolliert. Hier laufen hunderte Menschen mit Einkaufswagen durch den Laden. Direkt daneben kann man ebenfalls ohne Test in der dm-Drogerie Geschenkpapier oder Schreibwaren kaufen.

Schilder am Eingang von P&C in Rostock. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die gibt’s aber auch nebenan in der „Schatzinsel“. Für den Besuch des Ladens für Schulbedarf, Schreibwaren, Party, Spielzeug hätte man einen negativen Schnelltest gebraucht. Da das für ihn aber keinen Sinn mehr macht, hat Inhaber Gert Schöll (54) reagiert und eine andere Lösung gefunden. „Die Schatzinsel“ ist auch Poststelle und Buchhandlung. Schöll nimmt Briefe und Pakete an, verkauft auch antiquarische Bücher und Kinderbücher und ist somit systemrelevant.

„Wenn Schnelltests, dann überall einsetzen“

Der Händler sagt: „Ich will keinem versauen, dass er sich abends noch ein Brot kaufen kann. Aber wenn wir die Schnelltests haben, sollten wir sie auch überall einsetzen. So ist das den Kunden viel zu umständlich. Dann kaufen sie ihr Plüschtier und ihr Geschenkpapier gleich im Real, bei Rossmann oder im Internet. Die Menschen ändern ihr Kaufverhalten und wir gewinnen die nicht zurück.“

Das befürchtet auch Diane Nikolaus. Sie sorgt mit einer Protestaktion in ihrem Modegeschäft im Rostocker Warnow Park für Furore. Am Schaufenster steht: „Klopapier Super Store. By Nikolaus“. Mit dieser „Corona-Super-Aktion“ offenbart sich die Verzweiflung der Händlerin, die von „kalter Enteignung“ spricht. Sie sagt: „Wir werden uns natürlich an die Corona-Regeln halten, aber auch an dieser Klopapieraktion festhalten, um auf die Absurdität der Beschlüsse aufmerksam zu machen, dass alle anderen aufmachen dürfen, nur Mode- und Schuhhäuser nur mit Einschränkungen.“

OZ-Chefreporter Michael Meyer (57) testet vor dem Shoppen in Rostock den Schnelltest im mobilen Testzentrum. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wenige hundert Meter entfernt gibt die Verkäuferin im Erotikshop Orion Strapse und Dildos an der Tür heraus. Ein Kunde war schon im Laden. Aber nur mit Schnelltest. Erotik ist also nicht systemrelevant. Ob das jetzt beunruhigend ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Von Michael Meyer