Häusliche Gewalt in Rostock: Wenn ein 90-Jähriger auf seine Ehefrau losgeht

Häusliche Gewalt nimmt zu, sagt Stefan Damrath, Leiter des Polizeireviers in Lichtenhagen. „Wir hatten in den vergangenen Jahren jedes Mal 10 bis 15 Prozent mehr Fälle“, erklärt der Polizist, dessen Revier für den Rostocker Nordwesten zuständig ist, von den Stadtteilen Evershagen bis Warnemünde. In den allermeisten Fällen seien es Frauen, die den Notruf wählen, weil ihr gewalttätiger Partner ausrastet. Es gebe aber auch andere Konstellationen. Etwa der erwachsene Sohn, der seine Mutter schlägt.

Revierleiter Stefan Damrath in seinem Büro. Quelle: Johanna Hegermann

Bis zu 150 solcher Einsätze müssen die Beamten jährlich bewältigen – das sind durchschnittlich bis zu drei jede Woche. Für die Polizisten seien das in der Regel schwierige Situationen, mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Manchmal müssen Kinder und Jugendliche in Absprache mit dem Jugendamt untergebracht und Verletzte notärztlich versorgt werden.

Am Wochenende passiert am meisten

Es kann um schwere Straftaten wie Freiheitsberaubung gehen. Sehr oft spielen Alkohol oder Drogen eine Rolle, die Nerven der Beteiligen liegen blank. „Die Situation ist meist sehr angespannt“, sagt Damrath, der kürzlich die aktuelle Kriminalitätsentwicklung seines Reviers im Ortsbeirat Groß Klein vorstellte. Die meisten Hilferufe erreichen die Beamten abends am Wochenende.

Einen Anstieg von häuslicher Gewalt seit Beginn der Corona-Pandemie kann Damrath bisher nicht feststellen. Im Gegenteil: „Ich habe sogar den Eindruck, dass es seit dem Frühjahr ein bisschen ruhiger geworden ist.“ Die Familiendramen finden nicht nur in den Neubauvierteln wie Groß Klein und Schmarl statt. Auch in Warnemünde müssen die Beamten regelmäßig misshandelte Ehefrauen vor ihren gewalttätigen Männern schützen.

Alle sozialen Schichten sind betroffen, und alle Altersgruppen. Erst kürzlich wurden die Beamten in eine Wohnung gerufen, in der ein über 90-Jähriger auf seine Frau losging. Und es sind längst nicht nur Rostocker. „Wir hatten solche Einsätze auch schon in Ferienwohnungen“, erklärt Damrath. Die Zunahme häuslicher Gewalt sei kein Phänomen, das nur in der Hansestadt auftritt. In Schwerin gebe es eine ähnliche Entwicklung, sagt der Revierleiter.

Von Gerald Kleine Wördemann