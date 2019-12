Rostock

Im Januar soll sich die Bürgerschaft erstmals mit dem städtischen Haushalt für 2020 und 2021 befassen – und mit all den Investitionen, die das Rathaus in den kommenden 24 Monaten tätigen will. Und das sind so einige: Auf insgesamt 31 Seiten listen die Kämmerer der Stadt haarklein auf, wofür Rostock Geld ausgeben wird. Was gekauft oder gebaut werden soll.

Viel Kleines, wenig ganz Großes

Der Haushalt ist ein ganzes Sammelsurium von tausenden Ausgaben. In dem Plan finden sich beispielsweise 250 000 Euro, die Rostock als Investitionszuschuss an „seinen“ Zoo geben will. Fast 80 000 Euro möchte die Feuerwehr für neue „Ammoniak-Schutzanzüge“ ausgeben und 20 000 Euro für eine „Atemschutz-Übungsstrecke“ für die Ausbildung angehender Berufsfeuerwehrleute. Seitenweise tauchen Schulmöbel, Computer und Tablets für Rostocks Schüler in den Entwürfen auf. Ebenso kauft Rostock für 3000 Euro Trompeten und für 1700 Euro Klarinetten für die Musikschule. Und 30 000 Euro sind für neue Bäume vorgesehen.

Deutlich teurer wird der Ausbau des schnellen Internets in der Hansestadt. Hinter diesem Posten sind in den Jahren 2020 und 2021 mehr als 17 Millionen Euro aufgelistet. Die meisten Investitionsmittel – nämlich mehr als 40 Prozent der 200 Millionen Euro – fließen aber in den Hafen. In neue Kai-Anlagen, Terminals und mehr. 12 Prozent der Riesensumme gibt Rostock für Verkehr aus. Für Kultur und Schulen hingegen zusammen gerade mal knapp sechs Prozent.

Buga taucht nicht im Haushalt auf

Die ganz, ganz großen Projekte der Hansestadt – sie tauchen im neuen Haushalt für 2020 und 2021 aber noch gar nicht auf. Weder ganz direkt für die Bundesgartenschau 2025 noch für das neue Volkstheater sind Mittel aus dem Stadthaushalt verplant. „Diese Vorhaben laufen über unseren städtischen Immobilienentwickler KOE oder die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung“, erklärt Müller-von Wrycz Rekowski. Und dort würden die Millionen auch längst in den Plänen stehen.

