„Hai-Tech“ aus Warnemünde: Unternehmer will auf Probleme in Weltmeeren hinweisen 

„Haie sind wie Bienen“, sagt IT-Unternehmer Jens Höptner. Denn wie die Blütenbestäuber stehen sie an einem Ende der Nahrungskette. Und da die Welt seit Jahren einen dramatischen Rückgang der Hai-Population verzeichnet, sei nicht abzusehen, wie sich dies auf das Ökosystem auswirkt. Höptner taucht regelmäßig mit den Meerestieren und möchte ihnen helfen – mit Graffiti und Schaufensterinstallationen.

Laut der Umweltschutzorganisation WWF werden jährlich bis zu 100 Millionen Haie gefangen. Hauptgrund ist das sogenannte „Shark finning“. Dabei handelt es sich um eine Praxis, bei der den Meereslebewesen die Flossen abgetrennt werden. „Die noch lebenden Tiere werden dabei jedoch oft nicht getötet, sondern zurück ins Meer geworfen“, sagt Höptner. Dort sinken sie zu Boden, wo sie ersticken und verenden. „Viele dieser Flossen werden dann nach China geschickt. Dort gelten sie zum einen als Statussymbol und werden in einer traditionellen Flossensuppe, etwa auf Hochzeiten, serviert.“

Beunruhigende Beobachtungen

Der 55-Jährige taucht regelmäßig mit Haien. Dabei beobachtet er bei seinen jährlichen Aufenthalten im Roten Meer und in Südafrika beunruhigende Entwicklungen – nicht nur bezüglich der umstrittenen Jagd auf die Haie. Auch das Ökosystem verändere sich. So käme es immer häufiger vor, dass Orkas Jagd auf Weiße Haie und Delfine machen. Dies geschehe aufgrund fehlender Nahrungsgrundlagen.

Er selber habe ein solches Schauspiel schon erlebt. „Wir befanden uns inmitten eines großen Delfinschwarmes vor dem Kap der Guten Hoffnung. Die Tiere schienen bei uns Schutz zu suchen. Dann kamen die Orkas, die die Delfine direkt vor unseren Augen gehäutet haben. Solche Beobachtungen gibt es erst seit etwa zehn Jahren“, sagt Höptner.

Ostsee immer ereignisarmer

Schon als Kind war der Rostocker fasziniert von der See und seinem Bewohnern. In der Ostsee ging er bereits als 10-Jähriger mit Aalen und Plattfischen tauchen. Doch in den letzten 40 Jahren habe sich einiges verändert. „Jeder, der dort taucht, erkennt, dass es deutlich ereignisarmer geworden ist. Damals gab es da noch blühendes Leben, eine größere Artenvielfalt.“

Gemeinsam mit seinem Freund und Tauchpartner Ulf Werner besucht Jens Höptner regelmäßig das Rote Meer, um dort mit Haien zu tauchen. Quelle: Jens Höptner

Deshalb hat Höptner sich zum Tauchen nach neuen Herausforderungen umgesehen. Seit 2007 reist er regelmäßig ins Rote Meer. Seine erste Begegnung mit einem 2,5 Meter langen Weißflossenhochseehai besiegelte eine bis heute andauernde Faszination. „Es war das erste Tier, das keine Angst vor mir hatte.“

„Hai-Tech“ sei Dank

Einmal im Jahr reist er nun mit seinem Tauchpartner und Freund Ulf Werner dort hin, um mit den Haien zu schwimmen. Außerdem hält Höptner sich einen Großteil der Winterzeit in Kapstadt, Südafrika auf, wo er regelmäßig auf Tuchfühlung mit Weißen Haien und Delfinen geht.

Dass Höptner sich so oft und lange in anderen Gefilden dieser Erde aufhalten kann, habe er dem Erfolg seines Unternehmens zu verdanken. 1993 gründet er nämlich gemeinsam mit seiner Frau Dagmar und seinem Freund Torsten Wilms die IT-Dienstleistungsfirma „Hai-Tech“, die heute in der Warnemünder Mühlenstraße ihren Sitz hat. Bei der Namensgebung habe Höptner noch nicht daran gedacht, dass der Hai mal eine größere Bedeutung für sein Leben haben wird. „Das war damals einfach nur ein nettes Wortspiel.“

Aufmerksamkeit durch Graffiti

Das dreiköpfige Team habe 20 Jahre lang viel gearbeitet. „Wir haben lange nur für Kredite gewirtschaftet.“ Heute könne man sich die Auftraggeber aussuchen. „Und dadurch, dass mein Sohn ins Unternehmen eingestiegen ist, kann ich mir leisten, auch von anderen Plätzen in dieser Welt aus zu arbeiten“, sagt Höptner.

Jens Höptner hat an seinen Häusern in der Fritz-Reuter-Straße Graffiti anbringen lassen und verbindet damit gleich ein ernstes Anliegen: den Schutz der Meere. Quelle: Juliane Schultz

Es ist ihm ein Anliegen, die Menschen auf die Situation der Haie und der Weltmeere im Allgemeinen hinzuweisen. Im Schaufenster seines Geschäftes zeigt eine Leinwand nach Geschäftsschluss zahlreiche Informationen. „Das soll kein Fingerzeig sein, sondern ich möchte aufmerksam machen.“ Für die vier Rostocker Häuser, die im Besitz seiner Firma sind, hat er Künstler engagiert, die mit Graffiti sein Anliegen unterstreichen. An seinem Warnemünder Haus prangt der Schriftzug „Sea Shepherd“ – eine nicht gänzlich unumstrittene Umweltorganisation, die sich dem Schutz der Meere widmet.

Hilfe aus Dankbarkeit

„Ich bin dort nur ein kleines zahlendes Mitglied, aber versuche auch durch die Graffiti einen Beitrag zu leisten“, sagt Höptner. Darüber hinaus hat er die internationale Initiative „Shark projekt“ in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt an einer Hauswand verewigt. „Sie stoßen wirklich wichtige Projekte an, um den Haien zu helfen.“

Im Moment hält Höptner bereits Ausschau nach neuen Fassaden, die er gestalten lassen kann. Warum er das alles macht? „Ich habe dem Meer einfach so viel zu verdanken. Die schönsten Erlebnisse in meinem Leben haben mit dem Meer zu tun. Da möchte ich etwas zurückgeben.“

