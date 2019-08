Rostock

1945 Kilometer Küste und 2200 Seen: An der „frischen Luft“ bietet MV jede Menge Orte und Platz zum Baden und Schwimmen. Doch außerhalb des Sommers sieht es mit den Möglichkeiten im Nordosten dann deutlich schlechter aus: Nicht mal 30 öffentliche Schwimmhallen gibt es im gesamten Bundesland. Hallenbäder für ihre Bürger leisten sich nur die allerwenigsten Orte. Doch das wird zunehmend zum Problem: Jedes zweite Grundschulkind in MV kann nicht schwimmen – auch weil Schwimmhallen für die Ausbildung fehlen.

Rostock plant konkret Neubau

Schwerin leistet sich zwei Hallenbäder – und damit mehr als jede andere Stadt in MV. Bisher jedenfalls: In Rostock betreibt die Hansestadt selbst „nur“ das Neptunbad. Die zweite große Halle – im Stadtteil Gehlsdorf – gehört dem städtischen Wohnungsunternehmen Wiro. Aber als einzige Stadt im Land will Rostock in den kommenden Jahren aufrüsten: Im Nordosten – direkt neben der Hansemesse und dem ehemaligen Iga-Gelände – will die größte Stadt des Landes eine kombinierte Eis- und Schwimmhalle bauen. Für 25 Millionen Euro. Eine Konzeptstudie liegt nach Angaben von Rathaus-Sprecherin Kerstin Kanaa bereits vor, im Herbst sollen die Ergebnisse der Bürgerschaft vorgestellt werden. „Die neue Schwimmhalle ist Bestandteil unserer Investitionsplanungen bis 2027“, so Kanaa.

Diskussionen auch in Bergen und Kühlungsborn

In Kühlungsborn wurde lange über eine Sanierung oder den Neubau einer Meerwasserschwimmhalle diskutiert. Inzwischen wurde die alte Halle in Strandnähe abgerissen, der neue Investor für die benachbarte Villa Baltic hat kein Interesse, im Ostseebad eine Schwimmhalle zu bauen. Die Stadtvertretung denkt nun über ein Projekt am Stadtrand nach. Aber Konkretes gibt es nicht. Auch in Bad Doberan und Stralsund war eine neue Schwimmhalle immer mal wieder Thema, aber ebenfalls ohne konkrete Ergebnisse. In Bad Doberan scheiterte das Vorhaben schon im Vorfeld am Geld. Auch in Bergen auf Rügen gibt es Debatten um einen Neubau: Im Januar war das Vorhaben noch abgelehnt worden, Ende Juni einigte sich die nach den Kommunalwahlen neu formierte Stadtvertretung darauf, das Vorhaben doch in Angriff nehmen zu wollen. Die Sportschwimmhalle soll um die sieben Millionen Euro kosten.

Kein Geld aus Schwerin

Mehr Geld vom Land für den Bau neuer Schwimmhallen wird es aber nicht geben, stellt Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums, bereits klar. Jedenfalls nicht für Schwimmhallen: Weder aus Sportfördermitteln des Landes noch aus EU-Töpfen könnten neue Hallenbäder gefördert werden. „Neue Hallen sind begrüßenswert, aber allein eine Sache der Kommunen.“

Opposition kritisiert Land

Es ist verantwortungslos, dass die Landesregierung noch nicht einmal einen Überblick darüber hat, ob an den Schulen überhaupt Schwimmunterricht durchgeführt wird“, sagt Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Linken im Schweriner Landtag. Sie spricht von „beschämender“ und „brandgefährlicher“ Politik: „Wir brauchen ein Landesprogramm ‚Jedes Kind muss schwimmen lernen‘“. Matthias Manthei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion BMV/Freie Wähler, hält das für längst überfällig und will den Neubau von Hallenbädern auf die Agenda setzen: „Die Wege zu den Hallen sind für viele Schüler zu weit. Die Fahrkosten müssen die Kommunen tragen, können sich das aber kaum leisten.“

