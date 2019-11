„Hallo Erde, hier ist Alpha“: Berluc spielt Ost-Rock-Hits in Rostock

Rostock

Seltener sind die Berluc-Auftritte inzwischen geworden, aber am Dienstagabend war es mal wieder soweit. Die Ostrock-Band war zu Gast bei der OZ, wo die Musiker um Schlagzeuger Dietmar Ränker vor rund 200 Zuhörern spielten.

Gleich zu Beginn servierten die Musiker ihren wohl größten Berluc-Hit „Hallo Erde, hier ist Alpha“, der in einer Reprise später auch das Programm beschließen sollte. Dazwischen kamen eine Reihe von Stücken, mit denen die Berluc-Musiker vor allem in den Achtzigern bekannt geworden waren: „Glaube an dich“, die epische „Bernsteinlegende“ und die Ballade „Flieg Adler“. Auch neuere Songs wie „Achterbahn“ waren dabei.

Berluc mit Gitarrist Bert Hoffmann (v.), Sänger Ronnie Pilgrim (2. v. r.) und Keyboarder Uwe Märzke (r.) Quelle: Frank Söllner

Über eine Stunde spielte die Band. Ein druckvolles Rockprogramm, das zur DDR-Kultur dazugehört. Denn die Band, die sich immer in Rostock verwurzelt sah, hatte natürlich die alten Fans schnell wieder auf ihrer Seite.

Dabei kombinierten die Musiker auch den Hardrock der Berluc-Prägung mit sinfonischem Rock. Sänger Ronnie Pilgrim machte seine Sache gut. Der Ostrock, für den an diesem Abend Berluc beispielhaft stand, stellt heute sowohl Erinnerung und auch Identifikation dar. Das Konzert war am Ende eine recht nostalgische Angelegenheit – aber auch darum ging es an diesem Abend.

Live: Die Ost-Band Berluc rockt das OZ-Medienhaus in Rostock. Gepostet von Ostsee-Zeitung am Dienstag, 5. November 2019

Von Thorsten Czarkowski