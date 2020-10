Wismar/Selmsdorf/Rostock

Gruselig dekoriert ist schon seit einigen Tagen der Escape-Room in Wismar. Dort ist gerade Halloween-Woche mit passender Ausstattung, kniffligen Aufgaben und der passenden Frage für die Gäste: „Werdet ihr dem Grauen entkommen?“

Eine Besonderheit ist die „Spinnensuche“, das Bonusrätsel in jedem Raum. Wer alle versteckten Spinnen findet, bekommt einen kleinen Preis. Es gibt kostenlose Begrüßungsgetränke für kostümierte Gäste. Diese können sich auch kostenlos fotografieren lassen und haben so eine Erinnerung an das Erlebnis.

Auch der digitale Escape-Room steht jetzt auf den Halloween-Modus. Mit einem Virtual-Reality-System erhalten die Gäste durch eine moderne Brille Zugang zu einer Vielfalt von Computerspielen. Jüngere Gäste können in dem Spielzimmer mit Mavis aus Hotel Transsilvanien tanzen und mutige Erwachsene werden beim Zombie Shooter „Arizona Sunshine“ auf die Probe gestellt. Besonders für Virtual Reality sind noch einige Termine frei. Das Nutzen von VR-Technik wird generell ab 13 Jahren empfohlen.

Spinnennetze in den Räume

Die Auswirkung der steigenden Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen haben sich auch im Wismarer Escape-Room bemerkbar gemacht mit weniger Buchungen als im Vorjahr. „Da der Lockdown schon abzusehen war, wollten wir das Event nicht an die große Glocke hängen. Dennoch erhielten wir von den bisherigen Gästen positives Feedback und Dankbarkeit, dass es das Angebot überhaupt gibt“, berichtet Mitarbeiterin Jasmin Klepsch. Diese Dankbarkeit möchte das Team zurückgeben. Deshalb haben die Räume einen Halloween-Look bekommen, unter anderem mit Spinnennetzen.

Es sind die letzten Tage vor dem zweiten Lockdown. Auch alle Escape-Rooms müssen bis Ende November geschlossen bleiben. Geschäftsführer Roland Hollstein, der Anfang des Jahres einen zweiten Standort in Schwerin eröffnet hat, macht die verordnete Zwangspause „total traurig“.

Halloween-Deko in den Wismarer Escape-Rooms Quelle: Jasmin Klepsch

Denn der November ist für die meisten Escape-Rooms der umsatzstärkste Monat. „Weil viele Firmen Veranstaltungen für ihre Belegschaften buchen“, erklärt er. Und die Kunden seien gerade erst wiedergekommen. Andererseits hätte er aber Verständnis für die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. „Mein Herz ist da geteilt“, betont der Wismarer.

Angebot für Draußen

Wer im Lockdown oder allgemein eine Outdoor-Alternative sucht, könnte das Spiel „Des Hehlers Hauptquartier“ ausprobieren. Dabei handelt es sich um eine Art Schnitzeljagd in der Schweriner Innenstadt. Mit einem Tablet bewaffnet müssen die Gäste verschiedene Aufgaben bewältigen und einen kniffligen Fall lösen, um ihre Ausbildung zum Meisterdetektiv zu bestehen. Dieses Abenteuer gibt es in zwei Versionen: für Erwachsene und für Kinder von 9 bis 14 Jahren.

Weitere Infos auf www.mindescape.de, per Mail info@mindescape.de oder telefonisch: 03841 / 472 8607.

Semlsdorfer Jugend spiel „Die Werwölfe von Düsterwald“

Jede Nacht wird das Dorf Düsterwald von Werwölfen heimgesucht. Damit beginnt ein Spiel, das Kinder und Jugendliche aus Dassow und der Gemeinde Selmsdorf an Halloween spielen. Sie treffen sich am 30. Oktober zu einer Partie „Die Werwölfe von Düsterwald“. Das interaktive Kartenspiel eignet sich für acht bis 18 Spieler ab zehn Jahren. Es geht darum, herauszufinden, wer zu den Werwölfen gehört.

Die Spieler kommen im Jugendclub in Dassow zu „Happy Halloween“ zusammen. „Dort werden wir eine Feuerschale an haben“, kündigt Janne Krüger an. Sie leitet den Jugendclub in Selmsdorf. Von dort aus fahren Kinder und Jugendliche um 16.40 Uhr mit einem Bus nach Dassow.

Lukas Kylau (20) zeigt das Plakat, das er für den „Happy-Halloween-Abend“ in Dassow gestaltet hat. Quelle: Jürgen Lenz

Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht

Sie müssen ihre Busausweise und Mund-Nasen-Bedeckungen mitbringen. Gegen 20 Uhr werden die Mädchen und Jungen zurück nach Selmsdorf fahren. Lukas Kylau hat das Ankündigungsplakat für Treffen zu Halloween gestaltet. Der 20-Jährige absolviert im Rahmen seiner Erzieherausbildung ein Praktikum im Selmsdorfer Jugendclub.

Janne Krüger erklärt: „Das Anliegen an Halloween ist, dass die Jugendlichen aus Selmsdorf und Dassow auch in der Freizeit etwas zusammen machen.“ Der Hintergrund: Viele junge Einwohner der beiden Kommunen gehen in die selbe Schulklasse und sind befreundet.

Ebenfalls treffen können sie sich auch bei einer Präventionsveranstaltung am 9. November im Selmsdorfer Jugendclub. Dann sind auch Mädchen und Jungen aus anderen Jugendclubs willkommen. Das Thema: Trendgetränke.

Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten

Janne Krüger sagt, dass sich viele Jugendliche auf das Treffen an Halloween freuen. Die Anzahl der Teilnehmer sei begrenzt. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Behörden raten zur Vorsicht Angesichts der Ausbreitung der Corona-Pandemierufen die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern die Teilnehmer von Halloween-Touren zu erhöhter Vorsicht auf. „Prinzipiell sind solche Ausflüge unter Einhaltung der Quarantäneregeln möglich – dafür sollte aber auf jeden Fall elterliche Aufsicht gegeben sein“, sagte der Sprecher der Kreises Nordwestmecklenburg, Christoph Wohlleben. Die Kinder und Jugendlichen sollten nicht in großen Gruppen unterwegs sein und überall die notwendigen Abstände von mindestens 1,5 Metern einhalten. Zudem sollten nur verpackte Süßigkeiten ausgegeben und in Empfang genommen sowie Häuser und Wohnungen nicht betreten werden. Insbesondere ältere Menschen, bei denen Kinder gerne an Halloween klingeln, sollten unbedingt geschützt werden, hieß es.

Bei einem traditionellen Treffen Ende Oktober in Selmsdorf wäre das kaum möglich. Seit einem Jahrzehnt laden Sozialdemokraten zum „Halloween-Boxenstopp“ ein. Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) sagt: „Es wird immer gut angenommen.“ 30 bis 40 Einwohner der Gemeinde treffen sich.

„Wir haben immer unter einem Carport aufgebaut“, berichtet Kreft. Mitglieder des Ortsvereins schenkten dort Suppe aus. Für Erwachsene hielten sie Glühwein bereit, für Kinder Süßes und alkoholfreien Punsch. Das ist dieses Mal nicht möglich. Kreft bedauert: „Der Halloween-Boxenstopp fällt aus Corona-Gründen aus.“

Rostocker schmücken ihr Haus jedes Jahr auf besondere Weise

Noch herrscht Ruhe im Vorgarten von Thomas und Katrin Roggatz. Spätestens aber am Samstagnachmittag wird sich das ändern. Dann nämlich kramen die beiden Halloween-Fans ihre Gruselkiste hervor und verwandeln ihr Haus im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf in einen Ort des Schreckens. Überdimensionale Spinnen, leuchtende Kürbisse, schaurige Geräusche und ein Skelett, das unter einem Meer aus Laubblättern hervorschaut, sollen kleine, nach Süßigkeiten gierende Geister anlocken und für echtes Gänsehautfeeling sorgen.

Jedes Jahr wieder lockt die Halloween-Deko von Thomas und Katrin Roggatz zahlreiche Kinder an. 2019 waren auch ihre Nichten zu Besuch. Quelle: privat

Eine langjährige Tradition

Dass sich die beiden jedes Mal am 31. Oktober so ins Zeug legen, hat bereits Tradition. Seit fast 20 Jahren betreiben sie diesen Aufwand. Der Grund ist ganz einfach: „Weil es Spaß macht“, sagt der 53-Jährige. Es sei immer wieder schön, die Reaktion der Kinder zu sehen, die an diesem Abend vorbeikommen. „Wir haben es früher selbst immer genossen, wenn wir mit unserer Tochter um die Häuser gezogen sind“, erinnert er sich. Je aufwendiger ein Grundstück geschmückt war, desto toller sei das Erlebnis gewesen.

Bei einem geschmückten Vorgarten möchte es der Rostocker auch in diesem Jahr nicht belassen. Daher plant er, sich wieder in eine Verkleidung zu hüllen. „Ich schaue einfach spontan, was unser Laden so hergibt“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Genauso lange, wie das Paar ihr Haus in ein echtes Halloween-Spektakel verwandelt, betreibt es nämlich den Kostümverleih „Klamöttchen“.

Mit Süßigkeiten kleine Geister besänftigen

Dass das Gruselfest in diesem Jahr unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden muss, sieht der Rostocker entspannt. „In der Regel klopfen nie mehr als zwei, drei Kinder auf einmal an die Tür. Da ist es ein Leichtes, Abstand zu halten.“

