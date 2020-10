Rostock

Aufatmen bei den Halloween-Fans in Mecklenburg-Vorpommern: Trotz der Corona-Pandemie dürfen sie von Haus zu Haus ziehen und Süßigkeiten sammeln. „Es gibt für Halloween keine besonderen Regeln, sondern es gelten die allgemeinen Vorschriften“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm.

„Wenn Halloween in einer Familie großen Stellenwert hat, dann darf man das genauso feiern wie den Kindergeburtstag.“ Da es aktuell keine Kontaktbeschränkungen gibt, dürfe man auch von Haustür zu Haustür ziehen.

Engen Kontakt vermeiden

Auch aus medizinischer Sicht bestehe beim Von-Tür-zu-Tür-Ziehen insgesamt kein Grund zur Sorge, betont Prof. Dr. Andreas Podbielski, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Rostocker Uniklinik. „Wenn die Hygieneregeln eingehalten werden, spricht eigentlich nichts dagegen – vor allem bei Kindergruppen, die ohnehin in einem Haushalt leben oder in die gleiche Klasse oder Kitagruppe gehen“, sagt er. „Wichtig ist es, an den Haustüren Abstand zu halten und eine Alltagsmaske zu tragen. Die Maske ist auch für denjenigen empfehlenswert, der den Kindern öffnet.“

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts besteht dann ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, wenn der Kontakt von Angesicht zu Angesicht mindestens 15 Minuten beträgt. „Wenn man einen solch längeren Kontakt vermeidet, spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, das beliebte Ritual auch in diesem Jahr zu pflegen“, sagt Anja Neutzling, Sprecherin des Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus).

Nicht in die Wohnung und enge Treppenhäuser

Zunächst gelte: Jeder könne für sich entscheiden, ob er die Tür öffnet oder nicht, beziehungsweise ob er um die Häuser zieht, erklärt Neutzling weiter. Die Sprecherin rät, dass die verkleideten Halloween-Fans draußen vor der Tür warten und nicht in die fremden Wohnungen gelassen werden.

Dieser Meinung ist auch Prof. Dr. Andreas Podbielski. Der Mediziner rät zudem von engen Treppenhäusern ab. Sicherer sei das Ritual etwa auf dem Land oder in Wohngebieten, wo die Begegnung an der Haustür draußen und nicht an der Wohnungstür drinnen stattfindet.

Keine Ansteckungsgefahr bei Süßigkeiten

Der Experte empfiehlt, grundsätzlich verpackte Ware zu verschenken. „Schon allein wegen des so sichtbaren Mindesthaltbarkeitsdatums“, sagt er. „Obst geht auch in Ordnung, sollte allerdings dann erst zu Hause gewaschen oder geschält werden.“

Ein Ansteckungsrisiko über indirekten Kontakt über Lebensmittel hält der Mediziner für unwahrscheinlich. „Von den Naschereien geht etwa das gleiche Ansteckungsrisiko aus wie einer Brötchentüte beim Bäcker oder den Produkten im Supermarktregal, also so gut wie gar keines.“

Zur diesjährigen Kostümierung sollte auch die Alltagsmaske gehören. Von Masken, die im Outfit integriert sind, rät Podbielski hingegen ab. „Bei vielen Kostümen mit Gesichtsmaske sind Atemlöcher eingelassen – die schützen natürlich nicht.“

Dem stimmt Katrin Roggatz vom Kostümverleih „Klamöttchen“ in Rostock, zu. „Die Masken, die ich immer für die Kostüme empfehle, sind die, die jetzt zu Corona-Zeiten nicht viel bringen, weil die Nase und Mund aussparen“, sagt sie. „Die Volllatex-Masken, die komplett über den Kopf gestülpt werden, hält man hingegen nicht lange aus. Die sind für einen Grusel-Effekt gedacht. Sowas hat keiner stundenlang auf.“ Eine Alltagsmaske sei für das Halloween-Kostüm oft kontraproduktiv. „Es wird ja auch viel geschminkt, da stört die Maske dann“, sagt sie.

Halloween-Kostüme nachgefragt

Die Unternehmerin bekommt die Corona-Krise deutlich zu spüren. Ausgefallene Großveranstaltungen, wie etwa die Oktoberfeste, sorgen auch für eine geringere Nachfrage nach Kostümen. „Das sind Feiern, die mit ganz vielen Leuten im Zelt stattfinden und abgesagt sind“, sagt Roggatz. „Wir haben viele Lederhosen und Dirndl und das merken wir. Das trifft uns hart.“ Halloween wird hingegen eher in kleineren Familienkreisen gefeiert.

„Das findet zum Glück nach wie vor statt, vielleicht etwas weniger. Da sind wir ganz froh, dieses Geschäft geht uns nicht komplett verloren.“ Einen Trend lasse sich noch nicht erkennen. „Viele entscheiden sich in der Woche vor Halloween für ein Kostüm“, sagt sie. „Gerade in der aktuellen Zeit wird ja vieles spontan, der aktuellen Lage entsprechend, entschieden.“

