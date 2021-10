Rostock

Vier Heimspiele haben die Handballer des HC Empor Rostock in der 2. Bundesliga bestritten – dreimal gingen sie als Sieger vom Feld. Am Mittwoch geht die Punktejagd weiter. Der ­Aufsteiger empfängt den VfL Gummersbach. Bis zu 2500 Zuschauer dürfen das Duell der Traditionsklubs ab 19 Uhr live in der Rostocker Stadthalle erleben.

Die OZ hat für dieses Punktspiel zehn mal zwei Freikarten verlost. Um in den Topf für die Verlosung zu wandern, war die Folgende Frage richtig zu beantworten: Aus welchem Bundesland kommt der VfL Gummersbach? Fast alle Umfrage-Teilnehmer lösten diese Aufgabe richtig. Der nächste Empor-Gegner reist natürlich aus Nordrhein-Westfalen an.

Jeweils zwei Freikarten haben gewonnen:

Andreas Wiek aus Broderstorf

Dirk Tietz aus Rostock

Michael Seiter aus Kritzmow

Birgit Finger aus Elmenhorst-Lichtenhagen

Hannelore Rusch aus Rostock

Birgit Witt aus Rostock

Rainer Quinque aus Rostock

Mandy Hamann aus Papendorf

Maik Christian aus Schwaan

Stefan Berndt aus Rostock

Herzlichen Glückwunsch!

Die Tickets werden am Spieltag in der Stadthalle hinterlegt. Bitte beachten Sie, dass nur Zuschauer zugelassen sind, die einen ­3-G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) vorweisen können. Und wer beim Gewinnspiel diesmal kein Glück hatte, die Tageskasse in der Stadthalle

