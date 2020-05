Kostenlos bis 11:17 Uhr Handel in MV trotz Öffnung in Not: Shoppen mit Maske macht keinen Spaß

Die aktuelle Situation im Einzelhandel im Nordosten zeigt deutlich auf, dass die Normalisierung des Lebens auch nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen nicht einfach ist. Noch ist die Lage der Händler prekär. Das Einkaufen mit Maske verhindert ein Einkaufserlebnis.