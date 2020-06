Rostock-Brinckmansdorf

„Es ist der modernste und wahrscheinlich schönste Handelshof in ganz Deutschland.“ Das betonte der Geschäftsführer des Unternehmens, Udo Bernecker, bei der Eröffnung des neuen Marktes in Rostock-Brinckmansdorf am Donnerstag. Die Filiale soll als Blaupause für kommende Neubauten dienen. Rund 22 Millionen Euro hat das Unternehmen investiert. „Sieben bis acht Millionen davon stecken allein in der Technik“, erzählt Bernecker.

Diese sei „einzigartig“, meint Rolf Warneke, Bereichsleiter für Bau und Technik. Sein Highlight sei die Beleuchtung, die mit speziellen Sensoren ausgestattet ist und erkennt, wenn ein Kunde sich im Gang bewegt. Das Licht wird dann automatisch heller und ermöglicht eine bessere Sicht. So könne Energie gespart werden. Zudem wird in dem neuen Handelshof mit einer modernen Wärmerückgewinnungsanlage gearbeitet. „Wir haben hier alle Register gezogen, um mit technologischen Highlights Energie zu sparen“, erzählt Warneke.

Beleuchtete Wand aus Salzsteinen ist Alleinstellungsmerkmal

Ein Alleinstellungsmerkmal des Marktes ist der Dry-Aged-Raum, in dem Fleisch vor einer beleuchteten Wand aus Salzsteinen für den perfekten Reifeprozess aufgehängt ist. Der Metzgermeister des Handelshofs, Dirk Nenner, stellt klar: „Wir zeigen hier, wie wir mit Fleisch umgehen wollen.“

Bernecker betont bei einem Rundgang am Donnerstag auch die Vielfalt des Sortiments. „Wir haben hier zum Beispiel 15 Kilo Gouda, auf der anderen Seite aber auch handgemachten französischen Käse“, sagt er und deutet auf die Produkte. Eine weitere Besonderheit sei das Kühlsystem. So ist der Raum mit den Molkereiprodukten komplett gekühlt. Da das Unternehmen auch auf die Belieferung setzt, wurden für das Verladen eigens Rampen gebaut. So werde die Kühlkette nicht unterbrochen, wie der Geschäftsführer berichtet.

Frischeabteilung ist „Herz“ des Marktes

Die Abteilung für Tiefgekühltes ist auf minus 24 Grad Celsius heruntergekühlt. Zudem gibt es eigene Räume für die Fischtheke, die Fleischabteilung und den Obst- und Gemüsebereich. Diese werden „Ultrafrische“ genannt. Die Temperaturen sind dort ebenfalls auf die Produkte angepasst.

Diese Bereiche sind Bernecker zufolge das „Herz“ des neuen Handelshofs. Sie machen den Unterschied zu anderen Märkten. Auch die Mitarbeiter seien dort ausschließlich Fachleute. So steht ein echter Metzgermeister im Fleischbereich. „Viele der Kunden sind Köche“, erklärt der Geschäftsführer. Sie sollen sich mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe unterhalten können. Der Austausch von Know-how spiele dabei eine wichtige Rolle in Berneckers Konzept.

Umzug war eine logistische Herausforderung

Die 120 Mitarbeiter des Handelshofs in Rostock haben in den letzten Tagen alles dafür getan, dass die Eröffnung am neuen Standort planmäßig am 25. Juni stattfinden konnte. Denn dies sei eine „logistische Herausforderung“ gewesen, wie Warneke erzählt. Während in dem Markt in Brodersdorf noch bis Dienstag der Verkauf weiterlief, mussten gleichzeitig die Regale in der neuen Halle befüllt werden. Geschäftsführer Bernecker betrachte es als einen Erfolg, dass dabei alles so gut funktioniert hat. Die Kunden durften sich am Eröffnungstag über kleine Snacks aus den Abteilungen freuen.

Oberbürgermeister Madsen bekommt XXL-Kundenkarte

Um 7 Uhr morgens öffnete der neue Handelshof seine Türen für die Kunden. Um 10 Uhr kam auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen zur Eröffnungsfeier im kleinen Kreise. Er lobt die Atmosphäre des Ladens und betont, wie wichtig der Handelshof für die Region ist.

Nicht jeder Verbraucher kann Kunde im Handelshof sein. Um hier einkaufen zu können, wird eine Kundenkarte benötigt, die nicht jeder beantragen kann. Denn der Großmarkt richtet sich hauptsächlich an Gewerbetreibende wie Gastronomen. Madsen gehört demnach nicht zur typischen Zielgruppe. Als Überraschung erhält er vom Geschäftsleiter der Rostocker Filiale, Holger Wulff, dennoch eine eigene XXL-Kundenkarte, die ihm das Einkaufen dort ermöglicht.

10-jähriges Jubiläum des Rostocker Handelshofs im September

Aufgrund der Corona-Krise konnte keine große Feier veranstaltet werden. Diese soll im September nachgeholt werden. Dann werde zusätzlich ein Jubiläum gefeiert. „Dann gibt es den Handelshof seit zehn Jahren in Rostock“, erzählt der Geschäftsführer Udo Bernecke. „In der Nähe von Rostock“, verbessert Madsen ihn scherzhaft.

Für die Umsetzung des Bauvorhabens hat auch die Wirtschaftsförderung in Rostock eine wichtige Arbeit geleistet und die Entstehung ermöglicht. Insgesamt gibt es 18 Filialen in ganz Deutschland. Drei davon in Mecklenburg-Vorpommern. So kann auch im Handelshof Güstrow und Schwerin eingekauft werden.

Auch die Kunden sind begeistert von dem neuen Laden. Zwar müssen sich die ersten Besucher noch orientieren, finden ihn aber übersichtlich gestaltet. Die ehemalige Gastronomin Sibylle Valentin (56) aus Kösterbeck ( Landkreis Rostock) war Stammkundin im alten Handelshof. „Hier sind alle nett und freundlich und haben mir beim Suchen geholfen“, erzählt sie fröhlich nach ihrem Einkauf.

Von Gina Henning