Rostock

Der frühere Rostocker Uni-Rektor Hans-Jürgen Wendel ist in die AfD eingetreten und könnte für die Partei auch als Kandidat bei der Landtagswahl im September antreten. Bei früheren Weggenossen aus Uni-Zeiten lässt das die Alarmglocken schrillen: Sie beschreiben Wendel als selbstverliebt und machtversessen und vergleichen ihn mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump.

Professor Martin Benkenstein, Dekan der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät, hat vor allem schlechte Erinnerungen an seinen früheren Rektor: „Hans-Jürgen Wendel war in den letzten 30 Jahren der mit Abstand unqualifizierteste Rektor der Universität Rostock.“

Als Totengräber in Erinnerung

Wendel musste die Uni wegen vom Land verordneter Kürzungen umstrukturieren und wollte dabei zum Retter der Uni werden, so Benkenstein. Stattdessen bleibe Wendel aber „vor allem als Totengräber in Erinnerung“. Er habe in der Uni Zwietracht und Missgunst gesät und das Verhältnis zum Bildungsministerium bis zum Zerreißen zerrüttet. „Die Nachwirkungen dieser desaströsen Politik sind auch 15 Jahre nach seiner Abwahl immer noch spürbar“, wirft ihm Benkenstein vor.

Professor Martin Benkenstein, Dekan der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät Quelle: Ove Arscholl

Großen Wert habe Wendel vor allem auf Äußerlichkeiten gelegt: „Wenn in seiner Amtszeit ein Dekan der Kleiderordnung nicht gerecht wurde und in grauer statt in schwarzer Hose erschien, wurde er gern vorgeführt und wieder nach Hause geschickt.“ Wenzel habe Festveranstaltungen wie kein Rektor vor oder nach ihm zelebriert. „Selbstverliebt wie Märchenkönig Ludwig II., König von Bayern, führte er sich wie der König der Universität Rostock auf.“

Narzisstischer Autokrat

Nach seiner Abwahl als Rektor 2006 sei Wendel in der Uni nahezu unsichtbar gewesen, erinnert sich Benkenstein. „Das Bild, das er hinterlassen hat, ist das eines narzisstischen Autokraten, der die vielfältigen Interessengruppen in der Uni gegeneinander ausgespielt hat und außer Stande war, zu vermitteln, Interessen auszugleichen und zu bündeln und so der Uni ein zukunftsweisendes Profil zu geben.“

Dass Wendel nun der AfD beigetreten ist, passe ins Bild, findet Benkenstein: „Diese Partei hält – ebenso wie Wendel – nicht allzu viel von demokratischen Strukturen und vom Rechtsstaat. Dass er ihr beigetreten ist, weil er sich an der Migrationswelle und den offenen Grenzen vor einigen Jahren stört, zeigt letztlich, dass er im Herzen niemals Rektor unserer weltoffenen Universität Rostock war.“

Als Rektor versagt

Umso erschreckender sei, dass er sich nun als Ex-Rektor in der AfD und gegenüber deren Klientel zu profilieren suche. „Mindestens ebenso erschreckend ist, dass er sich zukünftig für die Bildungspolitik im Lande engagieren will“, warnt Benkenstein. „Auf diesem Gebiet hat er schon als Rektor der Universität Rostock versagt.“

Auf die rechtsextremen Strömungen in der AfD angesprochen, hatte Wendel jüngst gesagt, dass es sich dabei nur um einzelne Personen handle. „Dass er die Björn Höckes in der AfD auf ‚einzelne Personen‘ reduziert, zeigt mehr als deutlich, wessen Geistes Kind er ist“, schlussfolgert Benkenstein.

AfD-Beitritt ist konsequent

Auch der Rostocker Grünen-Politiker Johannes Saalfeld, der in Wendels Amtszeit hochschulpolitischer Referent der Studentenvertretung AStA war, lässt kein gutes Haar an dem Ex-Rektor: „Wendel zeichnete sich durch einen autokratischen, machiavellistischen, zum Machtmissbrauch neigenden Führungsstil aus. Dass er nun der AfD beitritt, scheint mir da nur konsequent zu sein.“

Der Grünen-Politiker Johannes Saalfeld war zu Wendels Amtszeit hochschulpolitischer Referent der Studentenvertretung AStA. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wendel hatte für seinen Beitritt zur AfD unter anderem Zweifel am Rechtsstaat genannt. „Mit Blick auf seine Vergangenheit vermute ich eher Zweifel an seiner rechtsstaatlichen Gesinnung als wahren Beweggrund“, sagt Saalfeld auf Facebook.

Klima der Angst

Er selbst habe damals mit einigen wenigen aufrechten Studierenden, Mitarbeitern und Professoren gegen das Klima der Angst, das Wendel an der Uni verbreitet habe, angekämpft. „Ich vermute, dass kein Rektor in der 600-jährigen Geschichte der Uni so viele Hochschullehrer und -lehrerinnen verklagt hat oder gegen sie dienstrechtlich vorgegangen ist, wie es Wendel in seiner kurzen Amtszeit tat.“ Nach Wendels Abwahl habe das Rechtsamt der Uni die neue Hochschulleitung regelrecht bekniet, eine ganze Reihe unsinniger Verfahren endlich einstellen zu dürfen. „So viel zum Thema ‚Zweifel am Rechtsstaat‘“, schreibt Saalfeld.

Als 2006 die Rektoratswahl anstand, hätten Wendels Gegner gefürchtet, dass er sie mit Budgetkürzungen und Prozessen überziehen könnte. „So irre waren die Zeiten damals“, erinnert sich Saalfeld, der dann vom neuen Rektor zum Prorektor berufen wurde – als erster Student an einer deutschen Traditionsuniversität, wie er stolz berichtet.

Wie später Donald Trump

„Wie Donald Trump später wollte Wendel das Ergebnis nicht akzeptieren und organisierte einen kollektiven Protestrücktritt aller Dekane. Wie Donald Trump machte auch Wendel die Amtsübergabe an seinen Nachfolger so schwer wie möglich.“ Der designierte Rektor habe sich heimlich vom Kanzler einen Raum für seine Gespräche organisieren müssen, weil das Rektorat und das Hauptgebäude tabu waren. „Wie Donald Trump erschien auch Wendel nicht zur feierlichen Investitur des neuen Rektors“, so Saalfeld.

Nach der Amtseinführung seines Nachfolgers sei Wendel für viele Monate nicht mehr gesehen worden und auch seinen Lehrverpflichtungen nicht mehr nachgekommen. „Diese Zeiten lehren uns auch, dass wir nicht allzu viel erwarten sollten, wenn Wendel die Worte ‚Rechtsstaatlichkeit‘ und ‚Demokratie‘ im Munde führt. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, wessen Geistes Kind er ist“, meint auch Saalfeld.

Die OZ hatte bei Hans-Jürgen Wendel wegen einer Reaktion auf die Vorwürfe angefragt. Bis zum Erscheinen dieses Artikels hatte er jedoch nicht geantwortet.

Von Axel Büssem