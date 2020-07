Rostock

Auf dieses kleine bisschen Normalität haben die Anwohner im Rostocker Hansaviertel monatelang verzichten müssen. Hansa spielt – und es ist laut. Fan-Gesänge, Schlachtrufe, explodierende Böller hallen durch den Stadtteil und bis in die KTV hinüber. Eines ist dann aber doch anders: Die Fans singen und brüllen nicht im, sondern vor dem Stadion. 600 an der Zahl. Offiziell angemeldet als Demonstration.

Keine Fußball ohne Fans

Vor dem letzten Heimspiel dieser Drittliga-Saison will die aktive Fan-Szene ein Zeichen setzen – für Fußball mit Zuschauern im Ostseestadion und allen anderen Stadien. „Kein Saisonstart ohne Fans“: So lautet das Motto.

Anzeige

Die „große“ Bundesliga hatte es vorgemacht, die 3. Liga und auch andere europäische Ligen zogen nach: Die Saison 2019/2020 wird ohne Zuschauer zu Ende gespielt. Auch Hansa-Fanlager hatten sich – schweren Herzens – zu diesem Kompromiss durchgerungen. Die Szene schreibt auf ihrer Internet-Seite von einer „bitteren Pille“, die man geschluckt habe – und davon, dass man Verantwortung gezeigt habe.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Fußball ohne Fans – das muss eine Ausnahme bleiben: Das forderten am Mittwoch rund 600 Hansa-Fans in Rostock und gingen auf die Straße. Eine neue Saison dürfe erst starten, wenn Zuschauer wieder ins Stadion können.

Doch weitergehen wie in den vergangenen Woche könne es nicht: „Einen Konsens, dass eine neue Saison ohne uns Stadiongänger startet, gibt es nicht. Der Fußballverband ist gefordert, gemeinsam mit Vereinen und Fans einen vertretbaren Rahmen zu finden, in dem Zuschauer aller Tribünen wieder die Stadien und den Sport mit Leben füllen“, schreibt die Fan-Szene. Und weiter: Eine neue Spielzeit könne erst dann wieder beginnen, „wenn jeder daran teilhaben darf und nicht nur vor den Fernseher gebeten wird“. Alles andere würde den Fußball langfristig kaputt machen, Hansa-Fans würden die Lust an ihrem Verein verlieren.

Demo: Laut, aber friedlich

Das „Gegenmittel“ soll die Demo sein. Hunderte Anhänger ziehen am Mittwochabend von der Carl-Hopp-Straße zum Ostseestadion, legen dabei auch kurze Zeit den Verkehr auf der L 22, der meist befahrenen Straße in ganz MV, lahm. Am Holbeinplatz zünden die Hansa-Anhänger Rauchbomben, Böller explodieren. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot dabei – lässt aber gewähren.

„Die Szene hat schon im Vorfeld klar signalisiert, dass auch sie einen friedlichen Verlauf wünscht“, sagt Daniel Schmidt, Einsatzleiter der Rostocker Polizei. Pyro-Technik und Rauchbomben findet er nicht gut, einschreiten deswegen will er aber auch nicht. An der Karl-Marx-Straße beobachten Passanten das Treiben – mit gemischten Gefühlen: „Müsst ihr denn so laut sein?“, brüllt ein ältere Dame den Fans entgegen. Ein kleiner Junge am Straßenrand hingegen klatscht begeistert die Fan-Gesänge mit.

Szene unter Druck

„Auch für die aktive Fan-Szene sind die Zeiten schwierig“, sagt Polizist Schmidt, der seit Jahren Hansa und seine Fans begleitet. „ Fußball ohne Fans – das bedeutet auch, dass die Szene unter Druck ist.“ Die Szene finanziere sich größtenteils durch den Verkauf von Fan-Kleidung und organisierten Auswärtsfahrten, sagt Schmidt: „All das gibt es derzeit nicht.“ Die Suptra-Gruppierungen würden um ihre finanzielle Existenz bangen – und sich vor der Bedeutungslosigkeit sorgen. Das Millionen-Geschäft Fußball: Es läuft seit Wochen auch ohne sie.

Schmidt selbst glaubt nicht an einen schnellen Neustart mit Fans: „Auf den Tribünen sind die Abstandsregeln sicher einzuhalten. Das geht.“ Aber die Wege im Stadion, die sanitären Anlagen seien ein Problem. „Solange die Abstandsregeln gelten, stehen die Vereine vor der Frage, ob sich Kosten und Nutzen im Verhältnis stehen.“

Gemeinsam für den Aufstieg

Auf dem VIP-Parkplatz vor dem Stadion findet während des Spiels die „Kundgebung“ statt. Die Fans hören gemeinsam das Hansa-Fanradio, feuern ihre Mannschaft drinnen an. „Das hört man“, heißt es aus dem Ostseestadion. Die Polizei hat sich dabei zurückgezogen. Schmidt: „Alles ist friedlich.“ Erste Polizeikräfte rücken noch vor Anpfiff wieder ab.

Offen über die Sorgen der Szene reden – das wollen die Allerwenigsten. Jedenfalls nicht mit der Presse. „Wir wollen heute gemeinsam unsere Mannschaft anfeuern. Das konnten wir so lange nicht“, gibt ein junger Mann unumwunden zu. „ Fußball vor dem Fernseher – das ist nicht dasselbe. Auf jeden Fall muss es wieder Fans im Stadion geben“, sagt sein Freund.

Mit dem Abstandhalten ist es bei der Demo und danach übrigens nicht weit. Immerhin: Auf ihrem Weg durch die Stadt tragen die Hansa-Fans Masken und Schals vor dem Gesicht. „Das tut uns schon ein bisschen weh“, sagt Einsatzleiter Schmidt. Denn in „normalen“ Zeiten ist Vermummung bei Kundgebungen untersagt. „Doch jetzt wurde den Teilnehmern ausdrücklich empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es sei den Fans zugestanden“, so Schmidt.

Mehr lesen:

Von Andreas Meyer