Mit Freude hat der FC Hansa Rostock auf die Entscheidung der Landespolitik reagiert, die Corona-Einschränkungen weiter zu lockern. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) kündigte an, dass Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock bei derzeitiger Infektionslage mit bis zu 15 000 Fans für seine Heimspiele der bevorstehenden Saison planen könne. „Ich freue mich über diese Entscheidung und bin dankbar“, sagt Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien.

Der Koggenklub hat nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga innerhalb weniger Tage 10 000 Saisontickets und 1500 VIP-Jahreskarten verkauft – Vereinsrekord! Hansa hatte den Vorverkauf daraufhin gestoppt. Bei 15 000 Besuchern stünden somit pro Heimspiel noch 3500 Tickets zum Verkauf.

„Ticket-Nachfragen sind nach Aufstieg explodiert“

Fakt ist: Es wird einen Ansturm auf die Karten geben. „Unsere Partner sind alle total heiß darauf, endlich wieder Zweitliga-Fußball im Ostseestadion zu gucken. Bei uns sind die Nachfragen nach dem Aufstieg explodiert“, erklärt Bastian Pochstein, Geschäftsführer von Hansas Premiumpartner Mecklenburgische Brauerei Lübz.

Wissenschaftler hätten mehrfach betont, dass die Ansteckungsgefahr bei Outdoor-Veranstaltungen sehr gering sei. Von daher seien die Lockerungen überfällig, meint der in Rostock lebende Pochstein.

Der Mecklenburger freut sich, dass das Alkoholverbot aufgehoben wird. Die Absätze in der Gastronomie und im Eventbereich sind in Corona-Zeiten eingebrochen. „Dennoch konnten wie unseren Absatz leicht steigern“, sagt Pochstein. Der Brauerei-Chef weiß, dass nicht an jedem Spieltag das Bier in Strömen fließen wird. Bei Risikospielen wie gegen St. Pauli, den HSV, Werder Bremen, Dresden oder Karlsruhe werde „das alkoholfreie Bier laufen“.

„Positives Signal für die Menschen und die Region“

Auch Hansa-Sponsor Ostseesparkasse (Ospa) begrüßt die Lockerungen. „Wir freuen uns, dass die neue Saison in der neuen Liga vor einer größeren Anzahl von Zuschauern stattfinden kann. Das ist ein sehr positives Signal für die Menschen und die Region. Das gibt die Hoffnung, dass die Pandemie hoffentlich bald ein Ende hat“, sagt Ospa-Sprecher Ronny Susa, der in seiner Freizeit den Doberaner FC trainiert.

Aus seiner Sicht sei die Entscheidung der Politik „alternativlos“ gewesen. „Wenn man sich die sinkenden Inzidenzzahlen anschaut, wäre es schwer zu rechtfertigen, die Beschränkungen weiter aufrechtzuerhalten.“ Susas Idealvorstellung wäre natürlich, irgendwann wieder ein ausverkauftes Ostseestadion zu haben. „Das wäre schön, angesichts der Gegner, die in der neuen Saison anreisen“, sagt der Ospa-Sprecher.

Das sagen Fans und Hansa-Spieler

Nach dem Geschmack der Fans sind 15 000 Zuschauer noch „viel zu wenig“, postete Matthias Arndt auf der Facebook-Seite des Sportbuzzers. Holger Preusche freut sich immer wieder, „wenn Atmosphäre im Stadion aufkommt“. Der Zinnowitzer gehörte beim Saisonfinale am 22. Mai zu den 7500 Besuchern, die live dabei sein durften. „Das war sehr schön. Derartige Highlights hat man ja nicht so oft“, meint Preusche, der in der kommenden Saison „vielen interessanten Duellen“ entgegenfiebert.

Am meisten freuen sich vermutlich die Hansa-Profis, dass sie die Spiele wieder vor Zuschauern austragen dürfen. „Ich weiß, wie es im Stadion kracht. Ich habe das letzte Spiel verfolgt und die Aufstiegsfeier“, sagt Neuzugang Hanno Behrens vom 1. FC Nürnberg mit Blick auf das Aufstiegsendspiel gegen den VfB Lübeck. Bei seiner Entscheidung für einen Wechsel nach Rostock habe die Atmosphäre bei den Heimspielen durchaus eine Rolle gespielt. „Mir war es gerade nach der Corona-Zeit wichtig, dass ich in einem Stadion spiele, wo richtig Feuer drin ist“, erklärt der 31-Jährige.

Streli Mamba (heute bei Hansa-TV) sagt: „Ich freue mich auf die Fans. Ich durfte in der 3. Liga ein Mal hier im Stadion spielen. Das ist eine brutale Atmosphäre, die man hier hat, das wird uns tragen. Die Fans sind unser zwölfter Mann. Das kann für uns ein kleiner Vorteil sein, wenn wir hier gegen die Großen spielen.“

Von Stefan Ehlers, Sönke Fröbe und Christian Lüsch