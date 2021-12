Rostock

Ein ganz besonderes Team ist am Sonnabend im Ostseestadion aufgelaufen. Bei ihrem Einsatz ging es den Männern und Frauen aber um Pikse statt Tore. Im Business-Club, wo sonst VIP-Gäste des FC Hansa speisen, netzwerken und die Spiele verfolgen, wurde stundenlang geimpft.

Der Start ist für 9 Uhr geplant, doch schon 7.30 Uhr morgens stehen die ersten Freiwilligen vor der Tür. Natürlich erhalten sie auch verfrüht schon ihren Corona-Schutz mit dem Impfstoff von Moderna. Denn genau dafür sind die Ärzte und Schwestern ja angetreten.

Dr. Tilo Schneider hatte die Idee für den Impftag im Stadion. Vor zwei Wochen, beim Spiel des FC Hansa gegen Ingolstadt, war er als einer von 1000 ehrenamtlich engagierten Rostockern eingeladen worden. „Da dachte ich mir, dass sich der Ort auch zum Impfen eignet“, erzählt der Mediziner, der in Schmarl praktiziert.

Frühstück für Booster-Impfung unterbrochen

13 Kollegen aus Rostock und dem Landkreis konnte er davon überzeugen, mitzumachen. „Die Bereitschaft für diesen zusätzlichen Impf-Einsatz war sehr hoch, obwohl natürlich die Arbeitsbelastung für alle in den Praxen gerade immens ist. Einige haben auch abgesagt, weil sie das Wochenende wirklich zum Durchatmen brauchen“, sagt Schneider.

14 Praxis-Teams haben sich am Sonnabend zum Impf-Tag im Ostseestadion zusammen getan. Quelle: Ove Arscholl

Diejenigen, die da sind, freuen sich über den steten Zulauf von Impfwilligen. Brigitte Heise holt sich ihre Booster-Impfung bei Dr. Anne Borrmann. „Ich habe während des Frühstücks im Radio von der Aktion gelesen und quasi alles stehen und liegen lassen, um herzukommen. Ich hab nicht mal einen zweiten Kaffee getrunken, weil ich schnell los wollte“, erzählt die 63-Jährige.

Eigentlich hätte sie im Januar einen Termin zum Boostern gehabt. „Aber ich bin so ungeduldig und freue mich, dass ich es nun noch vor Weihnachten erledigen konnte. Meinen Termin werde ich absagen, den kann dann jemand anderes haben“, sagt Brigitte Heise. Und noch etwas lobt die Rostockerin: „Die Organisation des Impf-Tages ist super, alles läuft total unkompliziert.“

Samstags-Termin perfekt für Berufstätige

Dieses Kompliment freut Günter Fett. Der Finanzvorstand des Zweitliga-Clubs hat die Aktion mit organisiert. „Der FC Hansa steht zum Impfen, ob bei den Profis oder auch in der Verwaltung. Schön, dass es nun auch bei diesem Angebot so einen Andrang gibt“, sagt Günter Fett, als gegen 9 Uhr zahlreiche Impfwillige an der Anmeldestation stehen.

Darunter auch Ricarda Jahnel und Stephanie Brabetz. Die Freundinnen sind gemeinsam gekommen, um sich ihre Booster-Impfungen zu holen. „Es ist toll, dass hier an einem Samstag geimpft wird. Das lässt sich besser mit den Arbeitszeiten koordinieren“, sagt Ricarda Jahnel.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu der Schlange, die es beispielsweise am Freitag beim Impfen in der Innenstadt gab, geht es im Stadion aufgrund der Vielzahl der Impf-Teams flott und ohne große Wartezeit. „Dabei war ich auf alles vorbereitet, hatte sogar Kaffee eingepackt“, erzählt Stephanie Brabetz schmunzelnd.

Hansa-Fans genießen besonderen Ausblick

Robert Böckler hat noch einen anderen Grund, sich ausgerechnet an diesem Tag die Auffrischungs-Impfung zu holen: Der 35-Jährige hat zwar eine Jahreskarte für den FC Hansa. „Aber für die Südtribüne“, sagt er. In den Business-Club käme er damit natürlich nicht rein. „Deswegen wollte ich mir das gerne mal anschauen“, sagt er und schießt nach der Spritze schnell noch ein Foto vom Blick ins leere Stadion.

Um 12.30 Uhr werden die Stadiontüren wieder abgeschlossen – nach 315 verabreichten Corona-Schutzimpfungen, der größte Teil davon als Booster. „Alle Beteiligten sind zufrieden, die Impflinge und auch die Teams“, bilanziert Dr. Tilo Schneider. Insgesamt hatten die Mediziner 1000 Moderna-Dosen mitgebracht, die im Getränke-Kühlschrank lagerten.

„Alles, was übrig geblieben ist, wurde auf die Ärzte aufgeteilt und wird nun in den kommenden Tagen verimpft“, so Schneider. Er kann sich eine Wiederholung der Aktion vorstellen, genau wie Günter Fett. „Wir stehen als Verein bereit und werden das ermöglichen, wenn es mit den spielfreien Tagen passt“, sagt der Vorstand.

