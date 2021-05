Hansa Rostock kann am Sonnabend im Heimspiel gegen den VfB Lübeck den direkten Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga perfekt machen – und Tausende seiner Anhänger dürfen dabei sein. Dafür gab es jetzt Zustimmung aus Schwerin. Dass Hansa-Anhänger gerade in Bayern mit einer wilden Party ein Verkehrschaos ausgelöst haben, war nicht hinderlich – im Gegenteil.