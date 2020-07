Rostock

Richtig verreist ist Jens Härtel in diesem Sommer nicht. Eine Woche in Warnemünde mit seiner Frau Gabriela halfen Hansas Cheftrainer, der in der Nähe von Potsdam zu Hause ist, Abstand vom Fußball zu gewinnen; die Akkus aufzuladen, die nach der Corona-Saison ziemlich runter waren. Zumal sie enttäuschend endete: Der FC Hansa verpasste das große Ziel, dem er seit Jahren hinterherläuft: die Rückkehr auf eine größere Fußballbühne, die 2. Bundesliga.

Seit Mittwoch hat Härtel seine Mannschaft wieder auf dem Trainingsplatz versammelt, um sie für den nächsten Anlauf einzuschwören. So offensiv formulieren würde der 51-jährige Sachse das freilich nicht. Dafür kennt er die Tücken der 3. Liga zu gut. „Brandgefährlich“ sei diese Spielklasse, aus der das Gros der 20 Vereine möglichst schnell wieder raus möchte. „Im Idealfall wollen wir die Liga gerne nach oben verlassen. Sich aber jetzt hinzustellen und zu sagen: ,Wir wollen aufsteigen!’, wäre unseriös“ sagt Härtel, der mit dem Koggenklub bislang zwei Mal Sechster geworden ist.

Dass das auf Dauer nicht der Anspruch des Ex-Bundesligisten sein kann, weiß der Trainer, der vor zwei Jahren den 1. FC Magdeburg in die 2. Liga führte. Mit dieser Erwartungshaltung könne er aber umgehen. „Bei einem Verein wie Hansa Rostock ist immer Druck da. Man muss Spiele gewinnen und Ergebnisse liefern“, weiß Jens Härtel und sagt: „Ich spüre eine große Verantwortung.“

Von Sönke Fröbe