Die OSTSEE-ZEITUNG hat eine Dauerkarte für die Heimspiele des FC Hansa Rostock verlost – jetzt steht der Gewinner fest. Ronald Lieske aus Rostock darf sich über das begehrte Ticket freuen und hat jetzt einen Platz auf der Osttribüne im Rostocker Ostseestadion, von dem aus er alle Zweitliga-Heimspiele verfolgen kann.

Die Frage, die es für die Verlosung zu beantworten galt, lautete: „Wie heißt die Heimspielstätte des FC Hansa Rostock?“ Die richtige Antwort ist natürlich das Ostseestadion. Fast alle der insgesamt knapp 400 Teilnehmer haben die korrekte Antwort gewusst.

Bei den Hansa-Fans ist die Vorfreude auf die neue Saison riesig, nachdem die Kogge am 22. Mai beim Spiel gegen den VfB Lübeck den Aufstieg feiern konnte. Der Verein startet am 24./25. Juli mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC in die Spielzeit.

Eine weitere positive Nachricht vom Land verkündete Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Bei der derzeitigen Infektionslage kann Hansa Rostock mit bis zu 15 000 Fans für seine Heimspiele der bevorstehenden Saison planen. „Ich freue mich über diese Entscheidung und bin dankbar“, sagt Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien dazu.

Der Koggenklub hat nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga innerhalb weniger Tage 10 000 Saisontickets und 1500 VIP-Jahreskarten verkauft – Vereinsrekord! Hansa hatte den Vorverkauf daraufhin gestoppt. Bei 15 000 Besuchern stünden somit pro Heimspiel noch 3500 Tickets zum Verkauf.

