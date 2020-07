Rostock

Am 9. März wurde es dunkel bei Hansa. Im Abendspiel gegen Eintracht Braunschweig versagten zwei Flutlichtmasten vorübergehend ihren Dienst – nach dem 3:0-Sieg der Rostocker gingen im gesamten Fußball die Lichter aus. Hansas überzeugender Auftritt gegen den späteren Aufsteiger war bis heute das letzte Ligaspiel mit Zuschauern im deutschen Profifußball. Danach übernahm das Corona-Virus die Regie. „Ich habe noch keine Situation erlebt, in der von heute auf morgen alles komplett zum Erliegen gekommen ist“, sagt Hansas Vorstandschef Robert Marien heute, fast fünf Monate später.

Der Traditionsverein wechselte in den Krisenmodus. „Wir konnten die Kosten gar nicht so schnell runterfahren, wie die Einnahmen weggebrochen sind“, erklärt Marien die dramatische Situation im März diese Jahres. Unsicherheit und Existenzangst machten sich breit, nicht nur in Rostock und nicht nur im Fußball. Der FC Hansa ist in erster Linie ein Fußballverein, mit fast 14 000 Mitgliedern der größte im Nordosten. Der Klub mit der Kogge im Emblem schafft Identität und weckt Emotionen.

Aber Hansa ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, das zuletzt fast 20 Millionen Euro umsetzte und etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt. Dazu zählen rund 60 Voll- und Teilzeitstellen in der Verwaltung, dem Nachwuchsbereich und der Ostseestadion GmbH (OSG), bis zu 28 Lizenzspieler, das Trainer- und Betreuerteam der Profimannschaft und eine schwankende Zahl von etwa 180 Mini-Jobbern. Zum „Konzern“, wie Marien sagt, gehören neben der OSG der eingetragene Verein (e.V.) Hansa Rostock, die Profi-KGaA und die OS Hansa Versicherungskontor GmbH (siehe Grafik).

Fast alle Einnahmequellen versiegten

Mit dem Corona-Stillstand brachen plötzlich nahezu alle Einnahmequellen weg, Hansa geriet, gänzlich unverschuldet, in größte Not. Neben den Heimspielen des Drittligisten mussten sämtliche Veranstaltungen, die dem Verein Geld eingebracht hätten, abgesagt werden. Auch die Fanshops machten dicht. Zudem habe sich der Verein mit „immensen Erstattungsansprüchen“ durch Ticketkäufer und Sponsoren konfrontiert gesehen, so Marien.

Ende März präsentierten die Vorstände Marien und Christian Hüneburg ihrem Aufsichtsrat dramatische Zahlen. Ohne Gegenmaßnahmen würden bis zum Ende der Saison Erlöse von fast 2,5 Millionen Euro wegbrechen. Weil auch Kosten eingespart würden (845 000 Euro) und Hansa bis dahin ein Plus erwirtschaftet hatte (783 000 Euro), wäre der Klub im Geisterspielbetrieb mit einem Minus von „nur“ 900 000 Euro aus der Saison gegangen. Bei einem Abbruch des Spielbetriebs – den ein Teil der Drittligisten vehement forderte – wäre der Verlust doppelt so hoch gewesen.

Noch dramatischer als die unterbrochene Spielzeit droht die Saison 2020/21 zu werden. „Das nächste Geschäftsjahr ist das viel schwierigere für Hansa“, erklärt Marien. Im schlimmsten Fall könnten 6,1 Millionen Euro an Umsatz und Einnahmen wegbrechen. So war die Ausgangslage Ende März – wenn die Hansa-Verantwortlichen nicht unternehmerisch gegensteuern würden. „Die Situation war existenzbedrohend“, verdeutlicht Marien. Im April nahm der Vereinschef erstmals Kontakt zum Schweriner Wirtschaftsministerium auf.

Bund, Land und Hansas Fans helfen dem Koggenklub

In der Notlage gibt es große Solidarität und viel Unterstützung für den Koggenklub. Ideen wurden entwickelt, wie man das große Loch in der Kasse kleiner werden lassen könnte. Finanzielle Zuschüsse wurden zugesagt: 300 000 Euro aus dem Corona-Hilfsfonds der Deutschen Fußball Liga ( DFL), 600 000 Euro aus dem Sozialfonds der Landesregierung und 800 000 Euro vom Bund für entgangene Ticket-Einnahmen. Bei Hansa angekommen ist bisher nur das DFL-Geld. Mit einem Teil davon musste der Klub die umfangreichen Corona-Testungen der Profis bezahlen.

Die Belegschaft, auch die Profis, ging in Kurzarbeit. Die Fans halfen ebenfalls kräftig mit, damit ihre Kogge nicht untergeht. Über 90 Prozent der Ticketkäufer verzichteten auf eine Rückerstattung ihres Geldes. „Das ist eine Wahnsinnsquote“, sagt Marien: „Es waren Leute dabei, die waren arbeitslos geworden und wollten ihr Geld trotzdem nicht zurück.“ Auch die Sponsoren hätten „extrem hoch verzichtet“.

Gemeinsam mit seinen Fans erdachte der FC Hansa geldbringende Aktionen: So wurde der Fanshop leergekauft, was dem Verein 250 000 Euro Umsatz bescherte. „Wir haben es gemeinsam geschafft, Einnahmen zu generieren in einer Zeit, in der alles stillstand“, sagt Marien stolz. 125 000 Euro brachte der Verkauf von Geisterspieltickets. Klub-Investor Rolf Elgeti hatte zuvor zugesagt, diese Summe zu verdoppeln. Tatsächlich verdreifachte er sie, indem er auf 250 000 Euro aus seinen Darlehen verzichtete.

Der Potsdamer Unternehmer mit mecklenburgischen Wurzeln ist mit einer Gesamtsumme von etwa 20 Millionen Euro inklusive der aufgelaufenen Zinsen der größte Gläubiger des Vereins und die Schlüsselfigur beim nun geplanten, erneuten Schuldenschnitt. Mit einem durch Landesbürgschaften abgesicherten Kredit der Rostocker Ostseesparkasse (Ospa) will Hansa die gewaltige Schulden- und Zinslast herunterfahren.

Hansa will neuen Kredit so klein wie möglich halten

„Wir müssen weg von der hohen Verschuldung. Es muss uns gelingen, dass wir auch in der 3. Liga zumindest die Zinsen erwirtschaften“, erklärt Marien. Zwischen fünf und maximal zehn Millionen Euro könnte sich der Kredit bei der Ostseesparkasse bewegen. Mit bis zu fünf Millionen Euro möchte Hansa die Schulden bei Elgeti abbauen. Möglicherweise braucht es darüber hinaus weitere Kredit-Millionen zur Abdeckung eventueller Liquiditätsengpässe aufgrund der Corona-Pandemie. „Unser Ziel ist es, so wenig wie möglich aufzunehmen“, stellt der Hansa-Chef klar. Und: „Wir wollen keine Bürgschaft vom Land nehmen, die wir nicht brauchen.“

Ostseestadion als großer Klotz am Bein

Die größte finanzielle Bürde für den seit fast einem Jahrzehnt in der 3. Liga spielenden Klub ist das Ostseestadion. Die Altschulden aus der Bauzeit der Arena sind ein schwerer Klotz am Bein des letzten Ost-Meisters. Die damals Verantwortlichen hatten einen möglichen Absturz des Bundesligisten in die Drittklassigkeit nicht einkalkuliert. Die Risikobereitschaft von damals fällt Hansa seit dem letzten Abstieg aus dem Oberhaus 2008 und dem Sturz in die Drittklassigkeit 2010 massiv auf die Füße.

Vor 20 Jahren de facto neu errichtet, ist das Stadion mittlerweile in die Jahre gekommen. Bald müssen die himmelblauen Flutlichtmasten, ein Rostocker Wahrzeichen, erneuert werden. Allein das wird vier Millionen Euro verschlingen. Auch das Dach und die Sitzschalen auf den Tribünen brauchen eine Frischekur. „Das Stadion ist das große Sorgenkind dieses Vereins“, sagt Marien mit Blick auf die anstehenden Investitionen und das „unglaubliche Unterhaltungsvolumen“, das jedes Jahr anfällt.

Während andere Drittliga-Vereine nur Mieter in ihren Arenen sind und in Krisensituation wie der aktuellen von Mietreduzierungen, Stundungen oder sogar großzügigen Erlassen profitieren können, trägt Hansa als alleiniger Eigentümer alle Kosten selbst. Städtische Zuschüsse, wie in anderen Fußball-Kommunen, gibt es in Rostock aktuell nicht.

Dreier-Gipfel mit Hansa, Elgeti und Ospa geplant

Investor Rolf Elgeti ist fünf Jahre nach seinem Einstieg bei Hansa offen dafür, seinen Lieblingsverein für die Zukunft wettbewerbsfähiger zu machen. Für eine Zukunft mit weniger Schulden. „Wir wollen etwas machen, was dem Verein hilft. In der Vergangenheit haben wir die Darlehen verlängert und sogar aufgestockt. Wenn es im Interesse des Vereins ist, dass es anders ist, bin ich dabei“, signalisiert der Investor Gesprächsbereitschaft. In Kürze ist ein erster Dreier-Gipfel mit Elgeti, Hansa und der Ospa geplant, bei dem über die Größenordnung des geplanten Schuldenschnitts verhandelt wird.

Eigene Vermarktungs-GmbH soll Geld bringen

Teil der neuen Strategie ist auch die Kündigung des Vermarktungsvertrages mit dem Schweizer Sportmarketing-Unternehmen Infront zum 30. Juni. Die Kooperation war ursprünglich bis 2030 vereinbart. Die Rostocker machten nach eigenen Angaben von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch.

Das Ziel: Werbeerlöse sollen künftig ohne Infront-Provisionsabzüge komplett an Hansa fließen. „Perspektivisch streben wir den Aufbau einer vereinseigenen Vermarktungsgesellschaft an“, sagt Marien, der so auf zusätzliche Einnahmen in sechsstelliger Höhe pro Jahr hofft. Der Plan: Die Ausgliederung einer Vermarktungs-GmbH soll Hansa auch durch den Verkauf von Anteilen zusätzliches Geld einbringen.

Elgeti will Anteile an Profi-KGaA langfristig halten

So wie bei der 2016 ins Leben gerufenen FC Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA, in die die Profiabteilung ausgegliedert wurde. 45 Prozent der KGaA-Anteile besitzt Rolf Elgeti – und die will er auch in Zukunft nicht abgeben. „Mir war von Anfang an klar, dass wir die Anteile sehr lange halten müssen, aber auch wollen. Wir wollen den Verein langfristig begleiten und sanieren“, sagt der aus Broderstorf bei Rostock stammende Finanz- und Immobilien-Unternehmer. „Ich möchte dabei sein, wenn die sportlichen Erfolge stattfinden.“ Was Hansa hilft, helfe auch dem Land, meint der 43-Jährige: „ Hansa Rostock ist das Kulturgut Nummer eins in Mecklenburg-Vorpommern.“

Mit den sportlichen Erfolgen meint der Hansa-Investor und -Fan die Rückkehr in die 2. Bundesliga, sie bleibt auch in der kommenden Saison das sportliche Ziel des Koggenklubs. Finanziell wäre der Aufstieg ein Segen für den seit dem Stadionneubau hoch verschuldeten Traditionsverein. Zwingend erforderlich sei er aber nicht, versichert der Vorstandsvorsitzende Marien: „Wirtschaftlich können wir auch in der 3. Liga existieren.“ Ende des Monats liegt dem Hansa-Chef der Jahresabschluss für die Corona-Saison vor. Und auch der fällt erstaunlich gut aus, verrät der 39-Jährige: „Ich glaube, dass wir die Lücke schließen konnten. Mindestens.“

