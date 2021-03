Rostock

Am Ende ist es nahezu eine Punktlandung geworden. Nur rund 40 Stunden vor dem geplanten Beginn der Schnelltestungen hat die Schweriner Landesregierung am Donnerstagabend grünes Licht für die Rückkehr von Fans ins Ostseestadion gegeben.

„Die Nacht war lang, aber am Ende haben wir uns natürlich alle gefreut, dass wir jetzt die Freigabe für dieses Pilotprojekt haben“, sagte Klubchef Robert Marien am Freitag, einen Tag vor dem Drittliga-Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen den Halleschen FC.

Viele werden am Sonnabend auf diesen „Feldversuch“ mit 777 Zuschauern blicken. Es ist das erste Profi-Fußballspiel in Deutschland seit fast fünf Monaten. Am Freitag hat sich erstmals auch der DFB dazu geäußert, der Hansas Versuch mit „gemischten Gefühlen“ sieht und auch vor Ort beobachten wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Gespräch mit Klubchef Robert Marien.

Was sagt der DFB zur Rückkehr von Zuschauern in Rostock?

„Meine Gefühlslage ist durchaus gemischt. Grundsätzlich freut sich der DFB über jedes Fußballspiel, zu dem Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind, und über jeden Fan, der vor Ort teilhaben kann. Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass die behördliche Verfügungslage in Rostock am Samstag zumindest einige Fans im Stadion erlaubt“, sagt der für die 3. Liga zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

„Traurig macht mich gleichzeitig, dass andernorts in Deutschland viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, ihrer Leidenschaft nachzugehen und unter freiem Himmel in ihrem Amateurverein Fußball zu spielen – obwohl nach allen bisherigen Erkenntnissen auf dem Spielfeld nur eine äußerst geringe Ansteckungsgefahr besteht. Dies ist jedoch in der Betrachtung vom Pilotprojekt in Rostock zu trennen.“

Wie viele Zuschauer dürfen genau ins Stadion?

„Wir möchten beim ersten Mal 777 Leute reinlassen“, sagt Klubchef Robert Marien. Insgesamt werden über 1000 Menschen im Ostseestadion sein – Vereinsmitarbeiter, Sicherheitsdienst, Cateringmitarbeiter, Medienvertreter. Alle werden einem Schnelltest unterzogen. Für die Zuschauer öffnet das Stadion um 12 Uhr.

Wie werden die wenigen Tickets verteilt?

Die Eintrittskarten gehen nicht in den freien Verkauf und werden auch nicht verlost. Dabei sein dürfen Dauerkartenbesitzer – Einzelpersonen, Firmen, Sponsoren. Ganz wichtig: Es dürfen nur Rostocker Bürgerinnen und Bürger ins Stadion. Menschen aus anderen Landkreisen bleiben erst mal außen vor. Alle, die am Sonnabend dabei sein dürfen, werden am Freitag von Hansa per Mail informiert.

Werden alle Zuschauer kommen, die kommen dürfen?

„Es müssen nicht unbedingt 777 werden, wir wollen die Anzahl nicht künstlich hoch halten“, erklärt Marien. Es sei ein wichtiger Teil des Pilotprojektes, herauszufinden, wie viele Leute unter diesen Umständen zum Fußball kommen.

Warum werden nur so wenige Besucher zugelassen?

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte vor Wochen sein Ziel verkündet, 3000 Zuschauer zum Spiel gegen Halle ins Stadion bringen zu wollen. Tatsächlich wird es aber nur rund ein Viertel sein. Man sei „extrem zurückhaltend“, sagt Marien und erklärt das so: „Das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Wir möchten nicht, dass die ganze Kröpeliner Straße (Rostocker Einkaufsmeile/d. Red.) und alle Friseurläden wieder dichtmachen müssen, bloß weil der FC Hansa eine Veranstaltung abgehalten hat.“ Man wolle zunächst Erfahrungen sammeln und die Zuschauerzahl schrittweise steigern. Halle solle nur „der erste Aufschlag“ sein, erklärt Marien: „Im Idealfall haben wir dann bald relativ schnell 3000 Leute drin.“

Gibt es einen Fahrplan, wie es nach dem ersten Versuch weitergehen könnte?

Man sei gut beraten, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, sagt Marien: „Wichtig ist, dass das ein guter Testlauf wird, und dann werden wir in die Auswertung gehen. Daran beteiligt sind u.a. die Hansestadt Rostock, das Gesundheitsamt, die Stadthalle, die Rostock Seawolves und der HC Empor. „Dann werden wir einen Stufenplan aufsetzen.“

Wie ist das Feedback, das Hansa für diesen Versuch bekommt?

„Es gibt regen Austausch über die Sportarten hinaus“, erklärt Marien. Viele würden „sehr auf uns gucken und sehr darauf hoffen, dass das ein guter Testlauf wird“, so der Hansa-Chef, der u.a. Kontakt mit den Bundesliga-Handballern des SC Magdeburg oder auch den Fußballern von Union Berlin hat, der ebenfalls seine Planungen für eine Fan-Rückkehr vorantreibt und mit zwei Vertretern im Ostseestadion sein wird.

Auch der DFB wird am Sonnabend mit einem Beobachter vor Ort sein, ebenso wie Vertreter der Rostock Seawolves, des HC Empor, der Landesregierung oder Rostocks Oberbürgermeister Madsen. Marien: „Die, mit denen wir in den letzten Tagen und Wochen in Verbindung standen, werden alle hier sein.“

Wie wird getestet?

Es gibt drei unterschiedliche Teststrategien für drei Gruppen. Für die Besucher der Nordtribüne (ca. 370) wird auf dem Nordvorplatz am Stadion eine „Schnellstraße“ aufgebaut. Ab zwei Stunden vor Spielbeginn wird dort jeder Besucher getestet. Für die Zuschauer der Westtribüne (120-150) werden am Vormittag Abstrichzentren eingerichtet: in den beiden Hansa-Fanshops (KTC, Breite Straße) und am Ostseestadion.

Die dritte Personengruppe sind VIPs (exakte Anzahl noch offen), die in einem Drive-in-Konzept, also im Auto, getestet werden. Diese Zuschauer müssen so lange in den Fahrzeugen bleiben, bis das Testergebnis vorliegt. Bei positiven Resultaten ist ein PCR-Test fällig.

Sind auch Selbsttests möglich?

Nein. In kleineren, eigenen Versuchen hat auch Hansa festgestellt, dass die Selbsttests eine höhere Fehleranfälligkeit haben. „Selbsttests machen im Moment leider keinen Sinn“, sagt Marien.

Spielt die Luca App eine Rolle?

Ja, sie dient der digitalen Kontaktverfolgung und wird empfohlen. Es ist aber nicht verpflichtend, sie auf dem Smartphone installiert oder in Form eines Schlüsselanhängers dabeizuhaben.

Wer ist für die Organisation verantwortlich und trägt die Kosten?

Erst mal der FC Hansa, der zur Testdurchführung 40 bis 50 Personen braucht. Die Kosten dafür würden nicht an die Zuschauer weitergereicht, so Marien. Wie das Prozedere bei möglichen weiteren Heimspielen mit Fans (insgesamt noch sechs bis Saisonende) sein wird, ist noch offen. Möglicherweise könnte dann eine Schnellteststrategie der Bundesregierung eine Rolle spielen.

Zahlt Hansa bei diesem Feldversuch finanziell drauf?

Ja. „Es wir ein Minusgeschäft sein“, weiß Marien: „Aber jeder Euro, den wir vermeintlich Verlust machen, ist ein gut angelegter Euro. Es geht um eines der wichtigsten Güter, das der Fußball hat, die Fans.“

Was ist das Ziel dieses Feldversuchs?

Im Rahmen des Rostocker Pilotprojekts sollen Sportveranstaltungen mit Zuschauern dazu beitragen, die Gesellschaft während der Pandemie schrittweise weiter zu öffnen. „Die Idee ist es, Erfahrungswerte zu sammeln und miteinander zu teilen“, erklärt Marien.

Von Sönke Fröbe