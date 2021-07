Hansa-Rostock-Kapitän Markus Kolke: „Ich freue mich auf St. Pauli“

Rostock

Das große Ziel, den Aufstieg in die 2. Liga, hatte Markus Kolke schon vor zwei Jahren mit dem SV Wehen Wiesbaden erreicht. Trotz seines bis dahin größten Erfolgs als Fußballer entschied sich der Torhüter am Ende der Saison 2018/19, den Aufsteiger nach acht Jahren zu verlassen und zum Drittligisten Hansa Rostock zu wechseln. Was viele damals wunderte, hatte sich Kolke genau überlegt. „Schon als ich hergekommen bin, habe ich gesagt, dass der Wechsel für mich kein Rückschritt ist, sondern dass es wohlüberlegt war, was ich mache“, erklärt der Torhüter vor dem Start in die neue Liga. „Es ist schon was Besonderes, gerade mit so einem Traditionsverein aufzusteigen, das ist eine ganz andere Geschichte!“

Markus Kolke hat an der Ostsee Wurzeln geschlagen

Nach acht Jahren in Hessens Hauptstadt hat der gebürtige Unterfranke an der Ostseeküste Wurzeln geschlagen. Seinen zunächst auf zwei Jahre befristeten Vertrag verlängerte Kolke im vergangenen Winter bis zum 30. Juni 2023. Damals war noch nicht abzusehen, dass der Verein den Sprung in die höhere Liga endlich schaffen würde. Hansa sei „ein Glücksfall für meine Familie und mich, wir fühlen uns wohl hier oben“, erklärt der Keeper, der mit seinen Leistungen maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte.

„Das Gesamtpaket stimmt einfach. Es ist ein geiler Verein, ein ruhig geführter Verein, der Konstanz reinbringen will, auch ins Personal“, sagt der 30-Jährige. Dass nach dem Aufstieg Bewegung in den Rostocker Kader kommen musste, war klar. Hansa will es besser machen als nach dem letzten Aufstieg 2011 und dieses Mal unbedingt die Klasse halten. Aus dem Aufstiegsteam musste (bisher) eine gute Hand voll Spieler gehen. „Wir hatten letztes Jahr eine geile Mannschaft und wir haben dieses Jahr wieder eine geile Mannschaft“, meint der Rekordtorhüter der 3. Liga (286 Einsätze).

Mit Respekt, aber ohne Ehrfurcht in die 2. Liga

Die höhere Spielklasse geht Kolke mit Respekt, aber ohne übertriebene Ehrfurcht an. „Da kommen ganz andere Kaliber auf uns zu. Die Qualität ist höher, aber wir werden alles dafür geben, dass wir da ganz gut ausschauen.“ Er sagt aber auch: „Es ist immer noch elf gegen elf, und wer ein Tor mehr schießt, gewinnt.“ Angesichts der stark besetzten Liga und der vielen Traditionsvereine empfinde er „einfach nur pure Vorfreude“. HSV, Schalke, Werder, Dresden, Nürnberg, Aue – auf Kolke und Hansa warten zahlreiche reizvolle Duelle. „Es gibt so unglaublich viele Highlight-Spiele, da ist kein Verein dabei, der irgendwie runterfällt.“ Trotzdem: Für den Kapitän sticht ein Spiel dann doch heraus: „Ich freue mich einfach nur auf St. Pauli!“

Kolkes erstes Jahr in der 2. Liga wird sein zweites als Hansa-Kapitän, darauf legte sich Trainer Jens Härtel schon am Anfang der Vorbereitung fest. So früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen, lautet die Devise beim Aufsteiger. Der Weg in die 2. Liga war lang und steinig, sich dort zu etablieren, dürfte noch schwieriger werden. „Es werden 34 unglaublich harte Spiele, es wird unglaublich eng und ein schweres Stück Arbeit, die Klasse zu halten“, sagt Kolke: „Wir alle wollen das unbedingt schaffen, deshalb glaube ich auch daran.“

Von Sönke Fröbe