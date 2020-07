Rostock

Seine Berufung zum Vorstandsvorsitzenden des FC Hansa vor vier Jahren kam für Außenstehende überraschend. Robert Marien gehörte im Sommer 2016 zwar immerhin schon seit acht Monaten dem Führungsgremium des Drittligisten an, aber in der Ballbranche war der Groß- und Außenhandelskaufmann ein unbeschriebenes Blatt.

Dass der 35-Jährige, bis dahin für Marketing und Vertrieb zuständig, dem glücklosen Markus Kompp so schnell auf dem Chefsessel des Traditionsvereins folgen würde, war nicht abzusehen. Einen wichtigen Fürsprecher hatte Marien von Anfang an in Rolf Elgeti. „Ich traue ihm zu, die künftigen Herausforderungen zu meistern“, sagte der Klub-Investor nach Mariens Berufung.

Mehrere Trainer und Manager mussten in seiner Amtszeit schon gehen

Elgeti sollte recht behalten. Vier Jahre und einige Krisen später ist Marien noch immer im Amt, er hat sich auf dem Schleudersitz gehalten. Mehrere Manager und Trainer mussten in seiner Amtszeit gehen, der Klubchef ist geblieben und mittlerweile der am längsten amtierende Vorstandsvorsitzende seit Manfred Wimmer (2001-06).

Dass Marien im Verein dennoch nicht unumstritten ist, wurde letztes Jahr augenscheinlich, als sich die Verlängerung seines Vertrages zur Hängepartie entwickelte. Erst nachdem sich Elgeti für den Vereinschef starkgemacht und den Aufsichtsrat öffentlich für dessen Zögerlichkeit angezählt hatte, votierten die Kontrolleure für eine Vertragsverlängerung bis 31. Dezember 2021. Drei von sieben Aufsichtsratsmitgliedern stimmten gegen Marien. Dass dieses enge Votum öffentlich wurde, ärgert den Klubchef bis heute.

Wirtschaftliches Wachstum angestoßen

Marien, der immer mal wieder mit einem Jobwechsel kokettiert, hat in vier Jahren viel angepackt und viel geschafft. Zusammen mit dem ehemaligen Finanzvorstand Christian Hüneburg brachte er wirtschaftliches Wachstum in fast allen Bereichen auf den Weg: Sponsoring, Ticketing, Merchandising, Vermarktung, Mitglieder – Hansa boomt. Der Umsatz kletterte auf 19,1 Millionen Euro, ein beachtlicher Wert für einen Drittligisten.

Marien gilt als ehrgeizig, fleißig und durchsetzungsstark. In der 3. Liga hat der Teterower an Profil gewonnen. Mit markigen Worten legt er sich schon mal mit dem DFB oder Kollegen anderer Vereine an. „Er hat eine sehr zupackende Art, ist erfolgsorientiert“, urteilt Christian Hüneburg und bescheinigt seinem Ex-Chef „politisches Geschick“.

Rückkehr in zweite Liga mehrmals verpasst

Doch nicht alles, was Marien anpackte, glückte. Sportlich hat Hansa sich zwar stabilisiert, tritt aber mit vier sechsten Plätzen in Serie auf der Stelle. Die seit Jahren anvisierte Zweitliga-Rückkehr wurde auch in der Corona-Saison verpasst. Das Aus des beliebten und nicht erfolglosen Trainers Pavel Dotchev sowie des Managers Markus Thiele im Januar 2019 brachte dem Vereinschef Kritik ein. Mit Mariens Trainer-Wunschkandidat Jens Härtel konnte Hansa seitdem das sportliche Niveau halten, mehr noch nicht.

Zum Sportvorstand machte der Hansa-Boss mit dem früheren Torwart Martin Pieckenhagen einen, den er zuvor nicht gewollt hatte. Ebenso wie Sebastian Pelzer, auch er hatte sich mal erfolglos beworben. Heute ist der ehemalige Hansa-Kapitän mit internationalem Netzwerk Sportdirektor beim einstigen Schweinsteiger-Klub Chicago Fire in der Major League Soccer.

