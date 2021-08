Rostock

Wegen des Risikospiels des FC Hansa Rostocks gegen SG Dynamo Dresden am kommenden Samstag, den 21. August kommt es in Rostock zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen. Der Polizei zufolge werden zahlreiche Beamte an diesem Tag zur Absicherung im Einsatz sein.

In der Zeit von 12.00 bis 0.00 Uhr sind folgende Straßen für Autofahrer in der Hansestadt gesperrt:

Schillingallee: ab dem Kreisverkehr Dürerplatz bis einschließlich Platz der Jugend Ernst-Heydemann-Straße: von Parkstraße bis Schillingallee. Auch das Parken ist in diesem Bereich verboten.

Ein Auffahren auf die Ernst-Heydemann-Straße aus den Straßen Rembrandtstraße, Eichendorffstraße und Thünenstraße wird nicht möglich sein.

Die Einfahrt in die Ernst-Heydemann-Straße und Schillingallee wird nur bis zur Notaufnahme gestattet und soll ausschließlich dem Lieferverkehr und den Mitarbeitern des UNI-Klinikum vorbehalten sein.

Der in diesem Bereich befindliche öffentliche Busverkehr wird nicht eingeschränkt sein.

Die Anwohner werden gebeten, die Beschilderung in diesen Bereichen zu beachten!

Des Weiteren sind die Parkplätze Hauptbahnhof Rostock Süd und der ebenfalls in dem Bereich befindliche Parkplatz „Nordex“ für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Sie werden als kostenlose und gesicherte Parkmöglichkeiten für Reisebusse und individuell mit einem Fahrzeug anreisende Gäste freigehalten.

Ostseestadion empfängt 15 000 Zuschauer

Das Ostseestadion ist unter Berücksichtigung der geltenden Hygienemaßnahmen mit 15.000 Zuschauern ausverkauft. Laut vorliegenden Informationen vom Verein wurden 1200 Karten an Gästefans verkauft.

Die anreisenden Gästefans gelangen der Polizei zufolge nur und ausschließlich per Shuttlebus in das Ostseestadion. Sie werden aufgefordert sich nicht eigenständig, ob nun zu Fuß oder mit einem Fahrzeug zum Stadion bewegen, da auch ein Einzeleinlass nicht erfolgen wird. Die Fans mögen sich am Sammelpunkt, im Bereich des Hauptbahnhofes Rostock Süd, einfinden, um mit den ab 17.30 Uhr bereitgestellten acht Shuttlebussen ins Stadion zu fahren.

Von OZ