Rostock

Am Sonnabend will sich Hansa Rostock beim Heimspiel gegen den VfB Lübeck den Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga erfüllen. 7500 Fans werden live mit von der Partie sein. Für einen Rostocker Jung’ wird sich ein Herzenswunsch erfüllen: Tristan darf im Stadion mitfiebern – in einem zur Hansa-Kogge umgebauten Pflegebett.

Tristan ist 15 Jahre alt, seit seiner Geburt aufgrund eines Hirnschadens schwerbehindert und rund um die Uhr auf Pflege angewiesen. Mimik und Motorik sind stark eingeschränkt, er kann kaum mit seiner Umwelt kommunizieren. „Er ist todkrank. Jeder Morgen kann sein letzter sein. Andere in seinem Alter werden zu Fußball-Weltstars, er kann nur im Bettchen liegen“, verdeutlicht Julian Sturm-Schneider.

Er betreibt zusammen mit Alexander Reymann die Pflegeagentur Ostsee-Intensivpflege und kümmert sich um Tristan. Um ihn glücklich zu machen, hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt: Er fragte bei Hansa an, ob er seine Patienten zum Spiel ins Stadion bringen darf. Der Verein habe sofort zugestimmt. „Als Hansa-Fan beim Aufstieg im Stadion dabei sein – mehr geht doch nicht“, freut sich Sturm-Schneider für seinen Schützling.

Auch Tristans Mutter kann kaum fassen, welch’ ein Glück ihrem Sohn am Wochenende ermöglicht werden soll. „Ich bin schon ganz aufgeregt“, sagt Ulrike Baum. Das Gefühl teilt sie mit ihrem Sohn. „Er hat sich sehr gefreut und sich eins gegrient, als ich ihm erzählt habe, dass wir ins Stadion gehen. Ich werd’ am Samstagabend einen ganz aufgekratzten Sohn haben, das ist mal sicher“, sagt sie und lacht.

Mehr Aufmerksamkeit für Behinderte

Eingespieltes Team: Tristan (15) und seine Mama, Ulrike Baum. Quelle: privat

Für Ulrike Baum ist jeder einzelne Tag mit Tristan ein großes Geschenk. Denn wie viel Zeit ihr mit ihrem Sohn vergönnt ist, weiß die Rostockerin nicht. „Wir sind schon überrascht, dass er überhaupt so alt geworden ist.“ Tristan sei auf dem geistigen Stand eines Kleinkindes, müsse künstlich ernährt werden. Dass das aber noch lange kein Grund ist, zu Hause zu bleiben und Tag ein, Tag aus die Decke anzustarren, will das Mutter-Sohn-Gespann auch mit seinem Besuch des Hansa-Heimspiels beweisen.

Behinderte Menschen haben mehr Aufmerksamkeit seitens der Gesellschaft verdient, sagt Ulrike Baum. Sie will auch anderen betroffenen Familien Mut machen. Dass sie der FC Hansa Rostock dabei so unterstützt, weiß sie zu schätzen. „Ich hoffe, andere Unternehmen nehmen sich ein Beispiel daran.“

Damit Tristan stilecht seinen Lieblingsvereins anfeuern kann, hat Julian Sturm-Schneider ein Pflegebett zur Hansa-Kogge umgebaut. Noch steht sie im Garten des Pflegers. Am Samstag soll sie Kurs aufs Stadion nehmen. Die Polizei habe zugesichert, für Tristan den Weg ins Stadion frei zu machen. Zugleich haben viele Hansa-Fans schon angekündigt, den Jungen auf dem Nordvorplatz des Stadions gebührend zu empfangen, erzählt Julian Sturm-Schneider begeistert. „Wahnsinn, wie viel Unterstützung und Zuspruch wir jetzt schon erfahren haben.“

Allein beim Gedanken daran, wie es am Samstag sein wird, kann er seine Vorfreude kaum bändigen. „Das wird auch für mich ein sehr emotionaler Tag. Ich werde Freudentränen weinen, das weiß ich jetzt schon.“ Ähnlich werde es wohl allen ergehen, die Tristans Ankunft miterleben. „Da werden auch die härtesten Biker weich. Es wird ein Gänsehautmoment“, ist Julian Sturm-Schneider überzeugt.

Heimspiel mit Nachspiel

Mit der Aktion möchte der Pfleger mehr als nur einen Jungen glücklich machen. „Behinderte gehören in unsere Mitte, sie sind ein Teil unserer Gesellschaft. Das wollen wir zeigen.“ Zugleich wolle er darauf hinweisen, dass es in der Pflege um mehr gehen sollte als Fallpauschalen und Geld, nämlich um die Menschen und deren Schicksale. Und Tristans Anwesenheit soll die Hansa-Elf motivieren. „Die Mannschaft soll wissen, dass sie für Tausende Menschen spielt, die nicht ins Stadion kommen können.“

Hilfe für Tristan Wer Tristan und seine Mama Ulrike Baum unterstützen und dazu beitragen möchte, dass die beiden ein neues behindertengerechtes Auto bekommen, kann sich an Julian Sturm-Schneider wenden. Kontakt: Ostsee-Intensivpflege – Nurse Club GmbH, Badstüber Straße 6, Rostock www.ostsee-intensivpflege.de

Sturm-Schneider hofft, dass Tristans Auftritt beim Hansa-Spiel auch ein schönes Nachspiel hat. „Wir planen eine Spendenaktion.“ Er wolle Geld sammeln für ein neues behindertengerechtes Auto für Tristan, in dem dessen neuer Rollstuhl Patz findet.

Wer am Samstag als Sieger vom Fußballplatz geht, ist noch offen. Zwei Gewinner stehen aber schon fest: Für Tristan und seine Mutter wird der 22. Mai 2021 ein Tag werden, den sie wohl nie vergessen werden.

Von Antje Bernstein