Bleibt Jens Härtel oder bleibt er nicht? Das Saisonziel Klassenerhalt ist greifbar nah, die Ergebnisse stimmen, doch die Trainerfrage beim FC Hansa bleibt weiter offen. Der Vertrag vom Aufstiegscoach läuft am 30. Juni aus – dass die Zusammenarbeit danach weitergeht, ist offenbar kein Selbstgänger, wie Sportvorstand Martin Pieckenhagen durchblicken lässt. Anders als in den beiden Vorjahren, als Härtels Kontrakt frühzeitig – im Januar beziehungsweise Februar – um jeweils zwölf Monate verlängert worden war, ist dies in dieser Saison auch Ende März noch nicht in Sicht.

Das sei „keine ungewöhnliche Geschichte“, findet Manager Pieckenhagen: „Im Gegensatz zu den letzten Jahren befinden wir uns jetzt in einer anderen Liga. Für uns ist es erst mal wichtig, unsere Hausaufgaben zu machen, die Eindrücke zu sammeln und dann entsprechende Entscheidungen zu einem Zeitpunkt zu fällen, den wir alleine bestimmen und den wir uns auch nicht von außen diktieren lassen möchten.“ Sieben Spiele vor dem Saisonende sind beim Koggenklub noch zentrale Personalfragen ungeklärt, zumal auch 20 Spielerverträge auslaufen.

Hansa-Manager: Man müsse überzeugt sein

Jens Härtel ist seit Januar 2019 Cheftrainer in Rostock und führte Hansa in seiner dritten Saison nach fast einem Jahrzehnt Abstinenz wieder zurück in die 2. Liga. Als Tabellenelfter hat der Aufsteiger aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz (Dresden) und liegt 15 Zähler vor dem ersten direkten Abstiegsplatz (Aue). Pieckenhagen will sich derzeit aber (noch) nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Härtel festlegen, auch nicht im Falle des – ziemlich wahrscheinlichen – Klassenerhalts. „Bei uns werden generell Verträge verlängert, wenn wir von Leuten überzeugt sind. Egal ob es Mitarbeiter sind oder Spieler.“ Man müsse überzeugt sein, „dass sie uns in der Zukunft bei der Weiterentwicklung des Vereins auch helfen“, so der frühere Bundesligatorwart.

An dem Punkt ist man mit Härtel demnach offenbar noch nicht. Dass man bisher keinen Vollzug in Sachen Trainervertrag vermeldet hat, habe „damit zu tun, dass wir in einem Prozess sind, genau wie mit den Spielern auch. Wir verlängern auch bei den Spielern auslaufende Verträge nicht am Saisonbeginn, sondern nehmen alle Eindrücke mit, und so ist es beim Trainer auch“, erklärte Pieckenhagen.

Gespräche zur Weiterentwicklung des Vereins

Eine Entscheidung werde es erst geben, „wenn der Prozess der Beurteilung“ abgeschlossen sei. Man dürfe „am Ende des Tages auch nicht den Trainer vergessen“, so der Sportvorstand: „Es ist immer schön und gut, wenn du zwei Parteien hast, wenn die eine Partei von der anderen Partei überzeugt ist, aber die andere Partei nichts davon hält. Am Ende müssen beide Parteien einen Konsens finden, ob man den Weg zusammen weitergehen möchte.“

Wie groß die Bereitschaft auf beiden Seiten ist, die Zusammenarbeit fortzusetzen, lässt Pieckenhagen nicht durchblicken. Man sei in Gesprächen, und darin gehe es nicht nur um die Verlängerung des Trainervertrages. „Da wird es auch darum gehen, die Weiterentwicklung in der Zukunft zu besprechen. Bedingungen und Vorstellungen zu besprechen, die der eine oder andere hat, was die Weiterentwicklung des Vereins, auch was die Weiterentwicklung einzelner Personen und das Personal drumherum betrifft.“ Es sei ein „relativ vielfältiges Portfolio“, das abgearbeitet werde, „um dann zusammen möglichst die für alle Parteien richtige Entscheidung zu treffen“.

Spielsystem und Spieler bei Hansa verbessern

Thematische Eckpfeiler sind die individuelle Entwicklung der Spieler und das Spielsystem des FC Hansa. Pieckenhagen: „Ich bin der Überzeugung, wenn wir unser Spielsystem und unsere Spieler verbessern, dass es dann automatisch gut wird.“ Man müsse analysieren, an welchen Stellschrauben man drehen muss, damit Hansa sich weiter verbessert. „Da ist der Trainer ein ganz wichtiger Faktor, das muss alles ganz in Ruhe besprochen werden“, sagt der Sportchef und fügt hinzu: „Wir praktizieren es in dieser Saison so, dass wir erst mal die Punkte holen und uns nicht ablenken lassen. Jens macht das in einer herausragenden Art und Weise, das zeigen die Ergebnisse.“

Pieckenhagen hat offenbar auch einen Plan B im Blick, falls die Ära Härtel in Rostock nach der Saison tatsächlich enden sollte. „Es ist normal, dass ich mich regelmäßig mit Trainern treffe. Das mache ich, seit ich den Job angefangen habe – unabhängig von der Situation im eigenen Verein“, sagt der frühere Bundesligatorwart, der seit mehr als drei Jahren mit Härtel zusammenarbeitet. Es gehe dabei auch darum „eine Antwort zu haben für den Fall, dass Jens sagt: ,Ich habe keinen Bock mehr, ich brauche mal ein Jahr Pause’ oder was auch immer“, so Pieckenhagen.

