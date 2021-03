Rostock

Der mögliche Verkauf des Ostseestadions und – damit verbunden – eine Entschuldung des FC Hansa Rostock: Diese Themen bewegen die Verantwortlichen und die Fans des Traditionsvereins derzeit ähnlich stark wie die Aussicht auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach zehn Jahren Drittklassigkeit.

Einen Tag nach der unerwarteten Niederlage beim Tabellenletzten VfB Lübeck (0:1) gab es nach OZ-Informationen am Donnerstag ein Gespräch zwischen Verein, Hansestadt Rostock und Landesregierung, bei dem es um die wirtschaftliche Zukunft des Fußball-Drittligisten und seiner sanierungsbedürftigen Arena ging.

Davon unabhängig geht aus einem internen Papier („Ostseestadion Rostock – kaufen oder nicht kaufen?“), das an wenige Entscheider in der Hansestadt ging und der OZ vorliegt, hervor, dass die Vorstellungen noch weit auseinanderliegen dürften. Demnach beziffere der Investor den Wert des Ostseestadions auf „über 30 Millionen Euro“. Der „aktuelle Wunsch des Investors“ sei es, „sein Investment gewinnbringend für 20 Millionen Euro zurück“ zu erhalten, heißt es dort. Elgeti sagte auf OZ-Anfrage: „So ein Papier ist mir nicht bekannt. Und einen ,Wunsch’ habe ich dem Verein gegenüber auch nicht geäußert.“

Rostock will tatsächlichen Wert des Ostseestadions ermitteln

Bislang steht ein Kaufpreis von 15 Millionen Euro im Raum, den die Stadt an Hansa zahlen könnte. Das Rathaus wird jedoch ein eigenes Wertgutachten erstellen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern könnte die Sanierungskosten tragen, die der Verein für die nächsten Jahre mit insgesamt 14 Millionen Euro beziffert. Hansa wäre nur noch Mieter im eigenen „Wohnzimmer“ und würde dafür bis zu 500 000 Euro jährlich an die Stadt überweisen.

Dieses Konzept hat Hansa-Chef Robert Marien bereits den Fraktionsvorsitzenden sowie am Donnerstag nach OZ-Informationen Stadtverwaltung und Land vorgestellt. „Wichtig ist, dass man die ganzen Probleme auf den Tisch packt und dann ehrlich miteinander bewertet. Vielleicht stellen wir auch fest, dass es nicht funktioniert“, sagte Marien kürzlich gegenüber dem NDR.

Bachmann listet Schulden von Hansa Rostock auf

Das vom Bürgerschaftsmitglied Sybille Bachmann (Rostocker Bund) verfasste, knapp 30-seitige Papier listet die Schulden auf, die beim Fußball-Drittligisten aufgelaufen seien. Sie liegen demnach bei insgesamt etwa 23 Millionen Euro (19,35 Millionen Euro Darlehen plus Zinsen). Hauptgläubiger ist Elgetis Obotritia Capital, zudem gäbe es ein Darlehen bei der DKB in Höhe von 800 000 Euro. Den größten Schuldenanteil habe laut Papier die vereinseigene Ostseestadion GmbH mit 11,8 Millionen Euro. Der eingetragene Verein (e.V.) stehe mit 4,8 Millionen in der Kreide, die im Juni 2016 ausgegründete Spielbetriebsgesellschaft der Profis mit 2,75 Millionen Euro.

„Ich möchte die Entschuldung Hansas unter Beteiligung des Hauptgläubigers. Dafür bedarf es der Zahlen“, erklärt Bachmann, die sich von der Weitergabe des Papiers an die OZ überrascht zeigte.

„Projekte werden nicht an mir scheitern“

Als „echte Investitionen“ von Elgetis Obotritia Capital listet die Kommunalpolitikerin eine Darlehenssumme von insgesamt 12,5 Millionen Euro auf, die sich wie folgt aufteilt: Ostseestadiongesellschaft 7,5 Millionen Euro, Spielbetriebsgesellschaft 3 Millionen Euro und Verein 1,65 Millionen Euro. Zudem halte Elgeti, ohne eigenen Aufwand gehabt zu haben, 45 Prozent der Anteile an der Spielbetriebsgesellschaft (Lizenzspielerabteilung, Vermarktung, Ticketing, Personal, Verwaltung), in der das Gros der Einnahmen erzielt werde. „Wie bisher auch, werden Projekte, die für den Verein sinnvoll sind, natürlich nicht an mir scheitern“, sagte Elgeti der OZ bereits im Januar.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie eine Lösung im geplanten Stadion-Deal aussehen könnte, ist unklar und auch noch nicht entschieden. Ein zentraler Knackpunkt neben dem Kaufpreis für das Ostseestadion, das Hansa um die Jahrtausendwende für eine symbolische D-Mark von der Stadt übernommen hatte und das mit Landesmitteln saniert wurde, sind die jährlichen Betriebskosten für die Arena. Sie liegen um ein Vielfaches höher als die 500 000 Euro, die Hansa als Mieter zahlen würde.

Von Sönke Fröbe