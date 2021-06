Am 23. Juli startet der FC Hansa Rostock in die neue Saison. In der zweiten Liga stehen brisante Duelle mit Vereinen wie Dresden, Schalke und St. Pauli an. Die Anwohnern rund um das Ostseestadion befürchten: Das bedeutet wieder Krawalle, Wildpinkler, Müll. Was Clubchef Robert Marien dazu sagt und wie die Stadt sich vorbereitet.