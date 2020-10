Rostock

Am 8. Spieltag der Drittligasaison spielt der FC Hansa Rostock am Montag (19 Uhr) auswärts auf den 1. FC Kaiserslautern. Wie wird das Spiel ausgehen? Geben Sie jetzt Ihren Tipp ab und gewinnen Sie mit etwas Glück 3 mal 2 Freikarten für das Spiel Hansa Rostock gegen Türkgücü München am 7. November 2020 um 14 Uhr im Ostseestadion Rostock. Hier geht es direkt zum Tippspiel.

Mit einem„Hansa Spezial“ begleitet die OSTSEE-ZEITUNG den FC Hansa Rostock und seine vielen Anhänger durch die Drittliga-Spielzeit. Auf unserer Themenseite steht ein prall gefülltes Multimedia-Paket bereit, in dem jede Menge Informationen und Unterhaltung stecken: der Podcast „Hansa ganz nah“ (Gesprächspartner Trainer Jens Härtel), Video-Clips mit Spielern und Betreuern und wertvolle Infos über Hansa, die Gegner und die Spielzeit, dazu alle Spielberichte, Einzelnoten, Porträts und vieles mehr.

So erreichen Sie jederzeit die Themenseite: www.ostsee-zeitung/hansa

Von OZ