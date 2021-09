Ein Großaufgebot von Polizisten hat am Samstag Hansa-Fans ausgebremst. Ein Beamter hatte einen Tipp bekommen, dass diese sich kurz darauf mit Schalke-Fans an einem „Drittort“ treffen wollten. Die Vereine treffen am Abend im Ostseestadion aufeinander. Das Spiel ist als Risikospiel eingestuft.