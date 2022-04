Rostock

Heute, 2. April, trifft der FC Hansa Rostock im Ostseestadion auf den FC St. Pauli. Und schon seit dem Morgen hält das Hass-Duell in der Zweiten Liga die Polizei in Atem. An einer Wildbrücke über der A 20 zwischen den Abfahrten Bad Doberan und Rostock-West mussten Polizei und Feuerwehr gegen Mittag fünf Schweinsköpfe entfernen.

Polizei ermittelt gegen Unbekannt

„Die Schweinsköpfe waren an der Brücke befestigt. Zudem wurde ein Graffito mit den Worten ,St. Pauli Schweine‘ an die Brücke gesprüht“, sagte Polizeisprecherin Dörte Lembke der OZ. Mit ähnlichen Aktionen waren die Anhänger des FC Hansa bereits vor dem Hinspiel im November in Hamburg aufgefallen.

„Die Schweinsköpfe wurden von der Tierrettung der Rostocker Feuerwehr entfernt, werden nun fachgerecht entsorgt.“ Lembke: „Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und wegen eines Verstoßes gegen das Tierkadaver-Beseitigungsgesetz.“ Die Polizei habe zudem im gesamten Rostocker Stadtgebiet eine Vielzahl neuer Graffitis im Zusammenhang mit dem Fußballspiel festgestellt.

Polizei erwartet Auseinandersetzungen

Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Fanlagern gab es bisher nicht. Rostocks Polizeichef Achim Segebarth sagte aber bereits Mitte der Woche, dass er mit Gewalt rechne. Die Polizei verfolge eine strikte Politik, beide Gruppen zu trennen. So reist der Großteil der Gästefans mit einem Sonderzug nach Hamburg an, wird dann in Bussen und mit Polizeieskorte zum Stadion gefahren. Um die 2000 Polizisten sind in Rostock im Einsatz.

Von Andreas Meyer