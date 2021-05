Der FC Hansa Rostock will beim Heimspiel am Samstag im Ostseestadion den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen. Auch 7500 Zuschauer dürfen dabei sein. Die OZ verlost jetzt noch einmal zwei Karten für das Spiel an Fans aus Mecklenburg-Vorpommern. Nutzen Sie Ihre Chance und seien Sie bei der Verlosung dabei.