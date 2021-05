Beim Heimspiel am Sonnabend im Ostseestadion kämpft der FC Hansa Rostock um den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga – und das sogar vor 7500 Zuschauern. Die OZ verlost 3 x 2 Karten für das Spiel an Fans aus Mecklenburg-Vorpommern. Wie Sie dabei sein können.