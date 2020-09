Rostock

Hansa Rostock bestreitet den bisher größten Testlauf für Fußball in Zeiten der Corona-Pandemie. 7500 Zuschauer sind für das DFB-Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart im Ostseestadion zugelassen. Der Drittligist hat in einem Offenen Brief an seine Fans appelliert, die sich aus der Corona-Pandemie ergebenden Regeln strikt zu beachten.

Wie viele Zuschauer dürfen rein? Wie läuft das am Ein- und Ausgang?

7500 Zuschauer sind nach der Entscheidung der Landesregierung zugelassen. Es gibt eine automatische Zugangskontrolle - direkter Kontakt zwischen Ordnern und Besuchern wird vermieden. Karten werden mit Handscanner gescannt. Dadurch erfolgt auch ein sekundengenaue Übermittlung verschiedener Daten, etwa, wie viele Fans an welchem Eingang sind. Auf hohe Frequenz kann durch Öffnung zusätzlicher Eingänge sofort reagiert werden.

Wie steht es um die etwaige Nachverfolgung möglicher Kontaktketten?

Das Ostseestadion ist in voneinander getrennte Sektoren aufgeteilt für eine gezielte Abtrennung. Jeder Zuschauer erhält nur Zutritt zu seinem Sektor. Jeder Sektor verfügt über mehrere Aufgänge.

Wie verläuft der Einlass?

Es werden 36 Eingangstore geöffnet, wobei wegen der Abstandsregelung jeweils nur jede zweite Schleuse den Stadion-Zutritt ermöglicht. Der Zugang vom Stadionumlauf zu den jeweiligen Tribünen erfolgt über 56 Mundlöcher. Für jede Räumlichkeit im Stadion gibt es strenge, klar definierte Zutrittsbeschränkungen (geregelt via Arbeitskarte/Ticket).

Welche weiteren Vorkehrungen wurden getroffen?

- Mehrere Lüftungsanlagen für größtmögliche Luftzirkulation - Öffnung des Stadions deutlich vor den Zeiten im normalen Spielbetrieb, früherer Eintritt ist möglich, dadurch wird eine Entzerrung der Einlasssituation angestrebt - Regelmäßige Stadiondurchsagen und Hygienehinweise erfolgen auch über Lautsprecher auf den Vorplätzen, sowie im Stadion vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach dem Spiel - Verkaufsstand für Einwegmasken auf dem Vorplatz wurde eingerichtet. - Es gibt Bodenaufkleber an Eingangsschleusen - Mund/Nasen-Schutzpflicht - In Verdachtsfällen beim Einlass ( Corona-Symptome) wird kein Einlass gewährt. Bei Verdachtsfällen nach Einlass erfolgt eine Untersuchung durch medizinisches Personal - Mehrere Clearing-Points - Keine Stehplatzbereiche- Zugewiesene Plätze auf den Tribünen, Abstandsregel durch zugelassen und abgesperrte Plätze

Wie viele Karten gehen/gingen in den freien Verkauf?

Vorkaufsrecht haben alle Hansa-Dauerkartenbesitzer 2020/2021, Restkontingente gehen an die Mitglieder.

Wer kontrolliert, ob Abstands-und Maskenregeln eingehalten werden?

Das Ordnungspersonal ist dafür zuständig.

Wird Alkohol ausgeschenkt?

Kein Alkoholausschank auf dem gesamten Stadiongelände und im Umfeld.

Dürfen die Fans Gesänge anstimmen oder wegen der Aerosole nicht?

Sie dürfen.

Was ist mit den Schlangen vor den Imbissbuden und Toiletten?

Es erfolgen Trennungen in allen sanitären Anlagen und regelmäßige Reinigung dort sowie der Merchandising- und Cateringstände. Alle Mitarbeiter tragen Mundschutz und Einweghandschuhe. Es erfolgt zudem kontaktloses Bezahlen an allen Ständen.

Wie läuft die An-/Abreise mit dem Öffentlichen Peronen-Nahverkehr?

Es werden Zusatzbusse eingesetzt. Sie verkehren ab etwa 13.15 Uhr vom Parkplatz Groß Schwaßer Weg und ab etwa 14.00 Uhr vom Hauptbahnhof Nord jeweils im 15-Minuten-Takt zum Stadion. Auch nach Spielende stehen Zusatzbusse bereit. Die Linien 25 und 28 fahren nach regulärem Fahrplan. Die Eintrittskarte gilt nicht als Fahrausweis.

Welche besonderen Vorkehrungen hat Hansa sonst noch getroffen?

Nach Vereinsangaben gab es auf der Website und den Sozialen Kanälen folgende Maßnahmen: - Bewerbung der Corona-Warn-App - Hinweise zu den Hygienebestimmungen am Spieltag - Mai-Appell an Mitglieder, Sponsoren, Fans: Bitte Regeln einzuhalten- Anzeigen und Hinweise im Stadionmagazin

Von dpa/RND