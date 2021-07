Rostock

Qualität, Mentalität und Erfahrung stehen ganz oben in Hansas Anforderungsprofil für die Neuverpflichtungen. Das sind die neuen Gesichter beim Aufsteiger:

Hanno Behrens: Keiner hat mehr Zweitligaspiele

Einer der Leitwölfe der neuen Hansa-Mannschaft, das war schon in der Vorbereitung zu sehen: Hanno Behrens übernimmt Verantwortung und kommuniziert viel auf dem Platz. Beim 1. FC Nürnberg war er Kapitän und damit einer von denen, die voran gingen. Sein Anteil am Bundesligaaufstieg 2018 war mit 14 Treffern herausragend. „Für einen Mittelfeldspieler habe ich immer relativ viele Tore geschossen (33 Zweitliga-Tore/d. Red.). Das ist absolut eine meiner Stärken, die möchte ich hier genauso einbringen“.

Für sein Lieblingshobby, dasWellenreiten, findet das Nordlicht aus Schleswig-Holstein in Warnemünde zwar gute Bedingungen vor. Die Zeit dürfte dafür allerdings knapp bemessen sein: Um mit Hansa in der 2. Liga auf der Erfolgswelle zu surfen, gilt sein voller Fokus natürlich dem Fußball. Und da bringt Behrens mehr Erfahrung mit als jeder andere im Kader. „Ich bin nicht hergekommen, um den Jungs zu erzählen, wie die 2. Liga funktioniert. Da sind genug dabei, die wissen, wie es dort zugeht. Aber ich versuche, mit meiner Erfahrung dem einen oder anderen zu helfen“, sagt Behrens.

Letzter Verein: 1. FC Nürnberg

Position: zentrales Mittelfeld

Zweitliga-Spiele: 183 (30 Bundesliga-Spiele)

Vertrag bis: 30.6.2022

Streli Mamba: Stürmer mit Tempo und Torinstinkt

Sein Stern ging in der 4. Liga auf, als er Energie Cottbus mit seinen Toren zum Aufstieg schoss. Sein Tempo und Torinstinkt machten Streli Mamba (27) schnell für höherklassige Klubs interessant. Nach einem Jahr in Liga drei wurde der gebürtige Göppinger in die Bundesliga katapultiert und schlug beim SC Paderborn sofort ein. Auf 24 Einsätze (fünf Tore) brachte es der Mittelstürmer beim späteren Absteiger. Der Höhepunkt: sein Doppelpack im Spiel bei Borussia Dortmund. „Für mich ist an diesem Abend ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Vor dieser Kulisse zu spielen, davon träumt jedes kleine Kind, das Fußballprofi werden will, sagt Mamba, der nach fünf Monaten in Kasachstan bei Hansa neu durchstarten will. „Ich möchte zeigen, dass ich wieder da bin“, sagt Mamba. In den Vorbereitungsspielen hat der schnelle Angreifer das eine oder andere Mal seine Torgefährlichkeit angedeutet. „Er weiß, wo das Tor steht, und hat nach dem halben Jahr in Kasachstan Lust, allen zu zeigen, dass er es auch in der 2. Liga kann“, sagt Trainer Jens Härtel.

Letzter Verein: Kairat Almaty (1. Liga Kasachstan)

Position: Sturm (Mittelstürmer)

Zweitliga-Spiele: – (24 Bundesliga-Spiele)

Vertrag bis: 30.6.2022 (Leihe)

Thomas Meißner: Leuchtturm in der Abwehr

Nach fünf Jahren im Ausland (Holland, Ungarn) will Thomas Meißner (31) es noch mal im deutschen Profifußball wissen. Bei Hansa soll er als Abwehrchef mit für defensive Stabilität sorgen. „Er bringt alles mit in der Innenverteidigung. Er ist ein Organisator und ein Leader. Diese Rolle soll er auch bei uns übernehmen“, erklärt Trainer Jens Härtel. Er werde die Rolle annehmen und „versuchen, sie so gut auszufüllen, wie es geht“, sagt Meißner, der sich mit seinen 1,91 Metern bestens als Leuchtturm in der Abwehr eignet.

Sein Karriere-Highlight: das holländische Pokalfinale mit Willem II Tilburg gegen Ajax Amsterdam (0:4), als er vor fast 50 000 Zuschauern gegen Stars wie Daley Blind und Klaas-Jan Huntelaar spielte. Auch danach blieb der Weg des einstigen Duisburgers aufregend. Aus den Niederlanden wechselte Meißner zu Puskás AFC, dem Klub von Ungarns Regierungschef Viktor Orban. „Klar haben wir ihn und seinen Stellvertreter auch kennengelernt. Sie haben uns alle zwei, drei Monate mal eingeladen. Wir haben gegrillt, geangelt und sind auch mal mit dem Panzer rumgefahren“, erzählt Meißner.

Bei Hansa hat er einen Dreijahresvertrag unterschrieben, im Abstiegsfall hätte sein Kontrakt allerdings nur noch ein weiteres Jahr Gültigkeit in der 3. Liga. Von Abstieg redet noch keiner, aber es soll nicht der letzte Vertrag sein, den Meißner als Profi unterschrieben hat: „Ich hoffe es nicht. Ich fühle mich gut, bin fit und will so lange spielen, wie es geht.“

Letzter Verein: Puskás AFC (1. Liga Ungarn)

Position: Innenverteidigung

Zweitliga-Spiele: 26

Vertrag bis: 30.6.2024

Svante Ingelsson: Schwedisches Kraftpaket fürs Mittelfeld

Schon bevor er zum ersten Mal in der 2. Liga für Hansa aufläuft, ist Svante Ingelsson eines sicher: die Sympathie der Hansa-Anhänger. Kicker aus Schweden sind in Rostock seit den Neunziger Jahren immer gern gesehen. Der Mittelfeldspieler wandelt auf den Spuren früherer Hansa-Publikumslieblinge wie Magnus Arvidsson, Peter Wibran und Marcus Lantz.

Ingelsson ist der erste Schwede beim Koggenklub seit fünf Jahren und der elfte insgesamt. Der 23-Jährige bringt enorm viel Wucht und Physis auf den Rasen, die in der 2. Liga ein wichtiger Faktor sein können. „Er hat eine gute Körperlichkeit, eine gute Ausdauer und Intensität in seinem Spiel“, weiß Trainer Jens Härtel.

Svante Ingelsson will bei Hansa den endgültigen Durchbruch in Deutschland schaffen. Der Anfang in Paderborn war mit 32 Einsätzen vielversprechend. „Ich möchte so weitermachen wie letzte Saison in Paderborn. Ich kenne die zweite Liga jetzt besser und habe mehr Erfahrung mit dem deutschen Fußball.“

Letzter Verein: SC Paderborn (ausgeliehen von Udinese Calcio)

Position: zentrales Mittelfeld

Zweitliga-Spiele: 32

Vertrag bis: 30.6.2023

Ridge Munsy: Wuchtiger Angreifer mit Gottvertrauen

Als Fußballer war Ridge Munsy vor Jahren schon mal in der Versenkung verschwunden, ehe ein gewisser Urs Fischer – mittlerweile Erfolgscoach bei Union Berlin – ihn 2015 wieder ins Profigeschäft holte. „Er war der Erste, der an mich geglaubt und mich zum FC Thun geholt hat“, sagt der Stürmer. In Thun begann der zweite Anlauf des Schweizers in der Super League. Fischer hatte ihn nach sieben Jahren Abstinenz aus der höchsten Spielklasse vom viertklassigen FC Kriens zurückgeholt. Dort hatte Munsy mit 21 Toren in 14 Spielen auf sich aufmerksam gemacht.

Der treffsichere Angreifer wurde zum Probetraining eingeladen und durfte bleiben. Ein Glücksfall für den gebürtigen Luzerner, der zwischenzeitlich schon mal nahe dran war, mit dem Fußballspielen aufzuhören. Geholfen hat ihm neben dem FC Thun und seiner Familie auch sein christlicher Glaube. „Ich bin ein gläubiger Mensch, ich verdanke Gott alles, was ich habe“, sagt er.

Rostock ist nach Würzburg und Erzgebirge Aue seine dritte Station in der 2. Liga. Primäres Ziel im ersten Jahr: der Klassenerhalt. „Die Mannschaft hat das Zeug dazu, sich in der Liga zu etablieren“, sagt er und will seinen Beitrag dazu leisten: „Ich kann sicher versprechen, dass ich immer alles geben werde.“ Für das Vertrauen der Hansa-Verantwortlichen ist der wuchtige Angreifer dankbar: „Das Mindeste, was ich auf dem Platz zurückzahlen kann, ist, alles zu geben, zu kämpfen und zu laufen.“

Letzter Verein: Würzburger Kickers

Position: Sturm (Mittelstürmer)

Zweitliga-Spiele: 43

Vertrag bis: 30.6.2023

Kevin Schumacher: Linksaußen mit Potenzial

Der 23-Jährige hat in diesem Jahr den Karriere-Turbo gezündet. Nach einem Jahr beim TSV Havelse und coronabedingt nur wenigen Spielen in der Regionalliga Nord ist Kevin Schumacher in der 2. Liga angekommen. Wenige Tage nachdem der Linksaußen die Niedersachsen in der Relegation in die 3. Liga geschossen hatte, erhielt er bei Hansa einen Zweijahresvertrag. Diese Karrieresprung in so kurzer Zeit hat Schumacher dann doch etwas überrascht: „Gerade nach dieser Saison, wo wir keinen normalen Spielfluss hatten und man sich nicht zeigen konnte. Jetzt will der Offensivmann beim Koggenklub Fuß fassen: „Ich will jeden Tag versuchen, mich im Training zu verbessern und jede Einheit aufzusaugen.“

Letzter Verein: TSV Havelse

Position: Linksaußen

Zweitliga-Spiele: -

Vertrag bis: 30.6.2023

Theo Martens: Offensivtalent aus dem eigenen Nachwuchs

Mit gerade 18 Jahren hat der Angreifer, der schon im Winter bei der Drittliga-Mannschaft mittrainierte, seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der gebürtige Rostocker durchlief seit der F-Jugend zunächst alle Nachwuchsmannschaften des FCH und kehrte nach einem einjährigen Intermezzo bei RB Leipzig 2019 zu seinem Heimatverein zurück. „Auch wenn er in der nächsten Spielzeit weiterhin für die U19 spielberechtigt sein wird, wollen wir ihn schon jetzt Schritt für Schritt in die erste Mannschaft integrieren“, sagt Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Theo Martens’ Kindheitstraum, im Ostseestadion aufzulaufen, könnte sich bald erfüllen.

Letzter Verein: Hansa-Nachwuchs (U 19)

Position: Sturm (Mittelstürmer)

Zweitliga-Spiele: -

Vertrag bis: 30.6.2024

Von Sönke Fröbe und Johannes Weber