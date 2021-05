Die Rückkehr des FC Hansa Rostock in die 2. Liga ist der Teamleistung aller Unterstützer des Koggenklubs zu verdanken. OZ-Sportchef Christian Lüsch würdigt in seinem Kommentar vor allem Trainer Jens Härtel. Er vertritt zugleich die Meinung, dass der Aufstieg nicht auf einen Schlag alle Probleme der Hanseaten löst. Was jetzt zu tun ist.