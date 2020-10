Rostock

Der neuerliche Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern trifft insbesondere die Sportvereine hart. Die gerade erst in die Stadien und Arenen zurückgekehrten Zuschauer müssen wieder fernbleiben. Amateure dürden gar nicht mehr spielen.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Auswirkungen des Lockdowns auf den Sport im Land.

Wie ist der Sport in MV vom November-Lockdown betroffen?

Nach den Beschlüssen von Bund und Land gilt ab dem 2. November ein Trainings- und Wettkampfverbot für Sportler in Amateurvereinen. Profisport darf weiter ausgeübt werden. Zuschauer sind dabei allerdings ausgeschlossen.

Welche Mannschaften gelten als Profi-Teams?

Bei Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin, Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves und dem Drittliga-Team des FC Hansa Rostock handelt es sich um Profi-Mannschaften. Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) zählt zu den „professionellen und semiprofessionellen Vereinen“ zudem die Handball-Drittligisten Empor Rostock, Stralsunder HV und Mecklenburger Stiere sowie den SV Warnemünde, PSV Neustrelitz (Volleyball), die Rostock Griffins ( American Football) und die Rostock Piranhas (Eishockey). Auch die Stralsunder Wildcats (2. Volleyball-Bundesliga) gehören in diese Kategorie.

Wie geht es bei Hansa Rostock weiter?

Das Landespokalspiel zwischen dem FC Hansa und Siebtligist Penkuner SV wird am Freitag (15.30 Uhr, Ostseestadion) wie geplant vor maximal 780 Zuschauern ausgetragen. Für alle Besucher gilt eine durchgängige Maskenpflicht im gesamten Stadion. In Abstimmung mit dem Penkuner SV wird Hansa die Gästespieler einem Corona-Schnelltest unterziehen, um sich nicht selbst einer Infektionsgefahr auszusetzen. Hansa übernimmt dafür die Kosten.

Gestoppt hat der Koggenklub den Ticket-Vorverkauf für die November-Heimspiele gegen Türkgücü München (7.11.) und Dynamo Dresden (21.11.). Beide Partien müssen ohne Zuschauer stattfinden.

Zudem wurden für die kommenden Monate geplante Events im Ostseestadion abgesagt. Dazu gehören das Weihnachtssingen und die traditionelle „Hansa-Weihnachtsfeier für Menschen mit Handicap und sozial schwache Kinder“, das Fan-Event „Hansa tischt auf“ und die Sponsoren-Veranstaltung des Nachwuchsleistungszentrums.

Wie sieht die Planung bei den Rostock Seawolves aus?

Das Heimspiel der Zweitliga-Basketballer am Sonntag gegen Nürnberg soll wie geplant mit Zuschauern stattfinden. Wie es danach weitergeht, ob mit Geisterspielen oder der Aussetzung des Spielbetriebs im November, entscheiden die Vertreter der 2. Liga kommende Woche.

Wie planen die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin ?

Die Volleyball-Bundesliga soll fortgesetzt werden. Der SSC, der seine Heimspiele zuletzt vor bis zu 1250 Zuschauern austragen durfte, wird im November in der Palmberg-Arena vor leeren Rängen antreten müssen. Der Vorverkauf wurde gestoppt. „So schade das für uns und unsere Fans ist, unterstützen wir den sinnvollen Weg der Politik, um die Infektionszahlen wieder zu senken“, sagt Michael Evers, Sportlicher Leiter des SSC.

Angesetzt sind zwei Heimspiele gegen Erfurt (14.11.) und den VfB Suhl (28.11.). Das Champions-League-Spiel am 25. November gegen Busto Arsizio aus Italien wird voraussichtlich nicht stattfinden. Der europäische Verband CEV erwägt, die Gruppenspiele im Turniermodus auszutragen. Details dazu sind noch nicht bekannt.

Am Sonnabend tritt Bundesliga-Spitzenreiter SSC bei den Ladies in Black Aachen an. Dort will das Team von Trainer Felix Koslowski nach vier Siegen seine makellose Bilanz ausbauen.

Wie geht es bei den Handball-Drittligisten weiter?

Profis oder Amateure? Diese Frage beschäftigt die fünf Klubs aus MV, die in der dritthöchsten Spielklasse mitmischen. Der HC Empor Rostock, der Stralsunder HV, die Mecklenburger Stiere sowie die Frauen-Teams des Rostocker HC und von Grün-Weiß Schwerin erhielten am Donnerstag eine Mail vom Deutschen Handballbund ( DHB). Inhalt: Der Spieltag am Wochenende wird wie geplant ausgetragen. Zum Status der Klubs und über die Konsequenzen für den Spielbetrieb will sich der DHB erst Anfang nächster Woche äußern.

Empor, der SHV und die Stiere erfüllen die Voraussetzungen, um als Profivereine geführt zu werden. Sollte der DHB zu der gleichen Ansicht kommen, dürften die Klubs ihren Trainings- und Spielbetrieb fortsetzen und eine weitere finanzielle Unterstützung aus dem Hilfsprogramm „Coronahilfen Profisport“ beantragen. Allerdings würden in diesem Fall wohl Corona-Tests vor allen Spielen fällig. Nach Meinung des DHB-Vorstandschefs Mark Schober gibt es für die 3. Liga nur zwei Alternativen: „Den Spielbetrieb aussetzen oder testen wie in der 2. Liga“, erklärte er gegenüber „handball-world“.

Bei den Frauen ist die Situation etwas anders. „Wir sind Leistungssportler, aber eher Amateure, weil unsere Mädels alle noch einen Job haben”, sagt Olaf Meyer, Vorstandschef des Rostocker HC. Das gilt auch für Martina Corkovic. Die kroatische Spielerin ist als Fitnesstrainerin angestellt.

Welche Regelungen gelten für Fußball-Oberligisten?

Mit Hansa Rostock II, dem Greifswalder FC, Rostocker FC, MSV Pampow, TSG Neustrelitz sowie dem Torgelower FC spielen sechs Teams aus MV in der 5. Liga. An diesem Wochenende darf noch gespielt werden, danach muss der Ball im Trainings- und Ligabetrieb ruhen.

Wie sieht es beim Eishockey-Team der Rostock Piranhas aus?

Das Team spielt in der Oberliga, die als Bindeglied zwischen Profi- und Amateur-Eishockey gilt. Ob die vom Deutschen Eishockey-Bund organisierte dritthöchste Spielklasse dem Profi- oder Amateursport zugeordnet wird, ist noch offen. „Das ist in Prüfung”, bestätigte Tobias Mundt, Präsident des Rostocker EC. Nach Ansicht des Vereinschefs gehört die Oberliga zum Profisport: „Wir haben 20 Vollprofis in der Mannschaft.”

Was gilt im olympischen Leistungssport?

Hier herrscht noch keine abschließende Klarheit. „Wir müssen die Erläuterungen zu den Bestimmungen abwarten und sehen, wie sie für das Land adaptiert werden“, sagt Michael Evers, der Chef des Olympiastützpunktes MV: „Ich gehe aber davon aus, dass das Training im Leistungssport unter Hygienebedingungen weiterläuft.“ Wettkämpfe werde es im November nicht geben.

Bundeskader in olympischen und paralympischen Individualsportarten sollen an den Stützpunkten weiter trainieren können, teilt das Schweriner Sozialministerium mit. Am Freitag will die Landesregierung zu den neuen Regeln eine Verordnung erlassen.

Was ist für Freizeit-Mannschaften und Hobby-Sportler erlaubt?

Um die weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden, ist Amateursport in Mannschaften untersagt. Der Spiel- und Trainingsbetrieb muss ab dem 2. November eingestellt werden. Erlaubt ist individuelles Training mit bis zu zwei Personen – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen. Waldläufe zu zweit sind also möglich. Schwimmhallen und private Fitnessstudios müssen im November schließen.

Gibt es Ausnahmen?

Ja. Beispielsweise beim Golfsport. Verbandspräsident Rüdiger Born sagt: „Golf ist ein Individualsport und kann aus meiner Sicht weiter betrieben werden.“ Der Verband zählt in MV 18 000 Mitglieder.

Der Tennisverband Mecklenburg-Vorpommern hat den Spielbetrieb im November ausgesetzt. Die Punktspiele und Turniere sollen nachgeholt werden, sagte Verbandschef Dieter Bursche. Ob die Hallenbetreiber ihre Sportstätten weiterhin öffnen dürfen, ist noch unklar. Das entscheidet das Land. Der Deutsche Tennis-Bund geht davon aus, dass das Ausüben des Tennissports als Individualsportart nicht vollends eingestellt werden muss. Vielmehr sollte ein Spiel zu zweit oder ein Doppel mit vier Personen aus maximal zwei Haushalten weiterhin möglich sein. Umkleide- und Aufenthaltsräume sind zu schließen.

Was ist sonst möglich?

Jede Form von Individualsport im Freien bleibt erlaubt – das gilt auch für einen Waldlauf zu zweit. Bei allen Gruppensportarten ist Kreativität gefragt. Da alle Sportstudios geschlossen sind, bleibt ein Gruppentraining, zu dem man sich per Videokonferenz trifft, die wohl einzige Alternative. Im Frühjahr wurden zahlreiche Trainings – beispielsweise beim Yoga oder bei der Gymnastik – ins Internet verlegt.

Von Christian Lüsch, Sönke Fröbe, Stefan Ehlers und Alexander Kruggel