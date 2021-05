Rostock

Der FC Hansa Rostock verurteilt die Verwüstungen und Straftaten, die Fans nach der Aufstiegsfeier am gestrigen Samstag (22. Mai) verübten. Unbekannte setzten in der Nacht einen Verkaufsstand in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Brand, verletzten Einsatzkräfte der Polizei mit Pyrotechnik und brachen ins Ostseestadion ein. Aus diesem wurden ein Gabelstapler und ein Golfcar gestohlen, die später im Barnstorfer Wald gefunden wurden.

Das findet der Verein alles andere als vorbildlich. „Ohne groß um den heißen Brei herumzureden: Das ist der letzte Scheiß! Es ist beschämend, dass ein solcher Tag für die Geschichtsbücher diesen Makel mit sich trägt“, sagt der Verein. Der Fußballclub habe sich bereits mit dem Besitzer des Verkaufsstandes in Verbindung gesetzt und sich persönlich bei ihm entschuldigt.

Die Schäden durch den Diebstahl im Ostseestadion gingen mindestens in den mittleren fünfstelligen Bereich: „Geld, das sicherlich woanders besser investiert gewesen wäre. Wenn ihr Männer seid und euch Fans nennt, dann kennt ihr unsere Nummer!“, heißt es auf der Seite des FC Hansa Rostock.

Verein bedankt sich für Hilfe bei Aufräumarbeiten

Das Team von Hansa Rostock beseitigte am Pfingstsonntag gemeinsam mit Fans und Sportlern des Leichtathletikstadions die Verwüstungen der Aufstiegsfeier. Auf ihrer Homepage bedankt sich der Verein auch bei der Rostocker Gehwegreinigung, die am Vormittag die Tartanbahn des Leichtathletikstadions mit einer Kehrmaschine von Glassplittern und Ähnlichem befreite.

🔙 Ohne Frage – für unsere Kogge war gestern ein großer Tag und bis zu den Feierlichkeiten am Rathaus war es ein Tag für... Posted by F.C. Hansa Rostock on Sunday, May 23, 2021

Damit Sportbegeisterte nach dem Spiel Verantwortung zeigen können, hat der FC Hansa einen Moneypool bei Paypal eingerichtet. Das Geld soll den Vereinen zu Gute kommen und vor allem für das Leichtathletikstadion eingesetzt werden. „Wir machen den Anfang und legen mit der symbolischen Summe von 19.650 Euro vor“, schreiben sie auf ihrer Internetseite. Bisher sind insgesamt 21.444,99 Euro auf dem Konto (Stand: 13.48 Uhr).

Von OZ